AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik'ten Suudi gazeteci aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã–mer Ã‡elik: KayÄ±p gazetecinin durumunun, akÄ±betinin ne olduÄŸu, onun sorumlusunun kim olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaktÄ±r.

AKP’nin KÄ±zÄ±lcahamam KampÄ±’nda, Sözcü Ömer Çelik açÄ±klamalarda bulundu.

Çelik, Suudi gazeteciden haber alÄ±namamasÄ±yla ilgili olarak, Bir gazetecinin bu ÅŸekilde kaybolmasÄ± Türkiye Cumhuriyeti gibi emin bir devletin hassasiyetle üzerinde duracaÄŸÄ± bir ÅŸeydir. Tam bir tablo ortaya çÄ±kmadan bir ÅŸey demiyoruz. AçÄ±klamalar yapÄ±ldÄ±, KonsolosluÄŸa girdikten sonra kayboldu deniyor. Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu bizden çÄ±ktÄ± diyor. Ä°lgi düzeyimiz en üst seviyede. Durumunun, akÄ±betinin ne olduÄŸu ortaya çÄ±karÄ±lacaktÄ±r. Kimse bir insanÄ±n kaybolmasÄ± ile ilgili bir eyleme karÄ±ÅŸamaz” dedi.

CHP'nin McKinsey'le yapÄ±lan sözleÅŸmenin tek taraflÄ± iptali sonucunda çÄ±kacak tazminatÄ±n kim tarafÄ±ndan ödeneceÄŸini sorusuyla ilgili olarak da “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n yerli kuruluÅŸlardan alÄ±nmasÄ±nÄ± tebliÄŸ etti'' dedi ve ''McKinsey'le herhangi bir sözleÅŸme yok, ödeme de yapÄ±lmÄ±yordu" dedi.

Çelik, ErdoÄŸan-Bahçeli görüÅŸmesine dair de "Bu kamptan sonra bir Macaristan seyahati olacak. Ondan sonra da bir araya gelmeleri mümkündür" dedi.

YarÄ±n (7 Ekim 2018) önemli açÄ±klamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Çelik, "YarÄ±n Maliye BakanÄ±mÄ±z yeni ekonomi planÄ± konusunda bilgilendirmeler yapacak. YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da konuÅŸacak. BasÄ±na açÄ±k olacak. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z çok önemli açÄ±klamalar yapacak" ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 19:51

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