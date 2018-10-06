Ä°zmirâ€™de 10 Ekimâ€™de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±â€™nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren AyÅŸe Deniz ve Berna KoÃ§ mezar baÅŸÄ± anmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anma yapÄ±ldÄ±. Emek Demokrasi ve BarÄ±ÅŸ Platformunun düzenlendiÄŸi anmada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren AyÅŸe Deniz ve Berna Koç için KarÅŸÄ±yaka DoÄŸançay’da mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma yapÄ±lÄ±rken ardÄ±ndan aylarca hastanede kaldÄ±ktan sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mustafa Budak için de Buca Kaynaklar’da anma yapÄ±ldÄ±.

Anmaya yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aileleri ve 10 Ekim yaralÄ±larÄ± da katÄ±ldÄ±. AnmayÄ± platform adÄ±na Åženal Akyol okudu. Akyol, “10 Ekim 2015 tarihinde Emek, barÄ±ÅŸ ve demokrasi talebiyle büyük bir umut ve coÅŸkuyla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o meydanda tarihin en kanlÄ± saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Maalesef 103 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± bu kanlÄ± saldÄ±rÄ±da kaybettik. Biz gökyüzüne kansÄ±z bakmayÄ± özlemiÅŸken onlar bizlerin umutlarÄ±nÄ± yine kanla boÄŸdular” dedi.

‘MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z’

“103 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayalleri ve umutlarÄ± için emeÄŸin en yüce deÄŸer olduÄŸunu barÄ±ÅŸÄ±n bu topraklarda halklarÄ±n kardeÅŸçe bir arada yaÅŸayabilmesi için en acil ihtiyaç olduÄŸunu demokrasinin haklarÄ±mÄ±z ve geleceÄŸimiz için en önemli araç olduÄŸunu bilen bizlerin mücadeleyi daha da büyütmekten baÅŸka çaremiz yok” ÅŸeklinde konuÅŸan Akyol, “Anmalarda, etkinliklerde, eylemlerde ve davalarda hep birlikte omuz omuza adaletin ve demokrasi, emek ve barÄ±ÅŸÄ±n bu topraklarda yeÅŸermesi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceÄŸimize söz veriyoruz. Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 103 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± saygÄ± ve minnetle anÄ±yoruz acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz” diye belirtti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 18:33

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