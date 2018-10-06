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FotoÄŸraf: DHA
Silivri'de doÄŸal gaz patlamasÄ± meydana geldi
06 Ekim 2018 18:21
Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi gÃ¼zergahÄ±ndaki yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda doÄŸal gaz patlamasÄ± meydana geldi.Â
Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahÄ±ndaki yol çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda doÄŸalgaz patlamasÄ± meydana geldi.
Patlama sonrasÄ± alevler yükseldi. YangÄ±na Ä°stanbul Ä°tfaiyesi AvcÄ±lar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri gruplarÄ± 12 araç 45 personel ile güvenli noktada bekletiliyor. Çevreye yayÄ±lmamasÄ± için müdahale edildi. PatlamanÄ±n doÄŸal gaz ana daÄŸÄ±tÄ±m hattÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenildi.
Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Çatalça'da meydana gelen yangÄ±n boru hattÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±yla kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±n Ä°stanbul gaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± etkilemiyor" denildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 18:58
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