Ulusoy Elektrik'te zam: SendikalaÅŸma mÃ¼cadelemizin bir kazanÄ±mÄ±

Ankara'da Ulusoy Elektrik fabrikasÄ±nda uzun bir sÃ¼redir sendikalaÅŸma mÃ¼cadelesi yÃ¼rÃ¼ten iÅŸÃ§ilerin Ã¼cretlerine, patron tarafÄ±ndan 250 lira zam yapÄ±ldÄ±.

Gökhan ÇELÄ°K

Ankara

Ankara Sincan ve BaÅŸkent Organize Sanayi bölgelerinde kurulu bulunan Ulusoy Elektrik fabrikasÄ±nda uzun bir süredir sendikalaÅŸma mücadelesi yürüten iÅŸçilerin ücretlerine, patron tarafÄ±ndan 250 lira zam yapÄ±ldÄ±. Bunun verdikleri mücadelenin bir kazanÄ±mÄ± olduÄŸunu belirten iÅŸçiler, tüm fabrikalarÄ± birlikte mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yor.

Uzun bir süredir DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenmeye çalÄ±ÅŸan Ulusoy Elektrik iÅŸçileri patronlarÄ±n çeÅŸitli baskÄ± ve oyunlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Fabrikada sendikal örgütlemenin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan öncü iÅŸçilerden 10’nun iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, bu tutumun ters teptiÄŸini, sendikayÄ± duymayanlarÄ±n da duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve daha fazla iÅŸçinin sendikaya üye olduÄŸunu belirtti. Bunun üzerine bölümlerde sendikalarÄ± karalayan bölüm amirleri, “Sait bey fabrikayÄ± kapatÄ±r, yine de sendikayÄ± buraya sokmaz” diyerek iÅŸçilere tehditlerde bulundu. Ä°ÅŸçiler, bu tehditlere “Nereye kapatÄ±yor fabrikayÄ±, öyle kolay mÄ±?” diyerek tepki gösterirken öte yandan patronun baskÄ±sÄ± ve oyunlarÄ± bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±.

Ancak tüm karalamalarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸçiler, “Bunun patronun yeni bir oyunu olduÄŸuna ikna oldu” farkÄ±na vardÄ± ve mücadelesini sürdürüyor.

Bunun üzerine tüm Ulusoy Elektrik patronu iÅŸçilere 250 lira zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “iÅŸçiyi yatÄ±ÅŸtÄ±rabileceklerini umut ediyorlar. Ulusoy Elektrik tarihinde böyle toplu bir ara zam yok. Ne oldu da birden iÅŸçiyi düÅŸünmeye baÅŸladÄ±lar. Bu kendi sendikalaÅŸma mücadelemizin bir kazanÄ±mÄ±” diyor. Kriz ortamÄ±nda zam almanÄ±n kendileri için çok önemli olduÄŸunu ifade eden iÅŸçiler, tüm fabrikalarÄ± birlikte mücadele etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: ArÅŸiv

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 18:10

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