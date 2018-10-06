Kriz bahanesiyle iÅŸten atmalar devam ediyor

Denizli, Adana ve Ä°stanbul'da ekonomik kriz ve kÃ¼Ã§Ã¼lme gerekÃ§esiyle iÅŸÃ§iler iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Denizli organize sanayi bölgesinde kurulu Shamrock Tekstil’de ekonomik kriz ve küçülme gerekçesiyle 70 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin alacaklarÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ödemeyi taahhüt eden patron, iÅŸçilerin birikmiÅŸ yÄ±llÄ±k izinlerini ödememek için ise resmi çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yapmadÄ±.

Her gün yeni bir firmanÄ±n konkordato ilan ettiÄŸi Denizli Tekstil Sanayi Bölgesinde toplu iÅŸten çÄ±karmalar baÅŸladÄ±. Bu yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda dokuma bölümünde toplu iÅŸçi çÄ±karan Shamrock Tekstil patronu dün de boyahane bölümünde 70 tane iÅŸçiyi kriz ve küçülme gerekçesiyle kapÄ±nÄ±n önüne koydu. AÄŸustos, eylül aylarÄ±nda ücretlerin ödenmediÄŸi alacaklarÄ± ise ödenmedi. Fabrikada yönetimi tarafÄ±ndan kÄ±dem, ihbar ve birikmiÅŸ alacaklarÄ±n 2019’un Ocak ayÄ±nda ödeneceÄŸi taahhüt edilmesi iÅŸçilerde tedirginlik yarattÄ±. Daha önce de iÅŸten attÄ±klarÄ± iÅŸçilere ödeme sözü verdikleri tarihlerde ancak ödeme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, patronlarÄ±n zaman kazanmak için bu taktiÄŸi izlediÄŸi düÅŸünüyor. (Denizli/EVRENSEL)

YÜCEL BORU’DA TEÅžVÄ°KLÄ° ‘Ä°ÅžTEN ÇIKARMA’

Halil Ä°MREK

Adana

Metal patronlarÄ± krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere ödetmeye devam ediyor. Krizin etkilerinin en net hissedildiÄŸi ve faturanÄ±n iÅŸçilere çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerlerin baÅŸÄ±nda metal iÅŸ kolu geliyor. Ä°skenderun bölgesinde iÅŸten atmalar, ücretsiz izinler ve ‘gönüllü çÄ±kÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda iÅŸçileri çÄ±kÄ±ÅŸa teÅŸvik sürüyor. Son bir ay içerisinde pek çok fabrikada iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ±, gönüllü iÅŸten ayrÄ±lmaya özendirme, üretim kapasitesinin düÅŸürülmesi ve iÅŸçilerin ücretli izne çÄ±karÄ±lmasÄ± gibi uygulamalar gündeme geliyor.

DÖRTYOL YÜCEL BORU FABRÄ°KASI KAPANACAK

Yücel Boru ve Profil Endüstri A.Åž gruplar ÅŸirketi adÄ± altÄ±nda altÄ± ayrÄ± ÅŸirketten oluÅŸuyor. Yücel Boru ÅŸirketinin bünyesinde ise üç fabrika bulunuyor. FabrikanÄ±n merkezi Gebze de. AyrÄ±ca Hatay Dörtyol ilçesinde ve Osmaniye Toprakkale organize sanayide bölgesinde fabrikasÄ± var. Daralmaya gittiÄŸi söylenen fabrika masraflarÄ± azaltmanÄ±n yolu olarak iÅŸçileri iÅŸten atma yolunu seçerken Yücel Boru Dörtyol fabrikasÄ±nÄ± Osmaniye fabrikasÄ± ile birleÅŸtirmeyi planlÄ±yor. Dörtyol Yücel Boru fabrikasÄ±nÄ±n yerini ise grup ÅŸirketlerinden ÇayÄ±rova fabrikasÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak. Yücel Boru’nun Dörtyol’da kurulu fabrikasÄ±nÄ±n da kapanacaÄŸÄ± iddia edilirken üç fabrikada onlarca iÅŸçinin iÅŸten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Yücel Boru Dörtyol fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere 6 maaÅŸ teÅŸvik verilerek gönüllü çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± saÄŸlanÄ±yor. Borcu olan, emekliliÄŸi gelmiÅŸ veya emekliliÄŸine az kalan iÅŸçiler 6 maaÅŸ teÅŸvik, ihbar ve kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± alarak fabrikadan kendi isteÄŸi doÄŸrultusunda ayrÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸten çÄ±kmayan iÅŸçiler ise Osmaniye Yücel Boru fabrikasÄ±na gönderileceÄŸi söyleniyor.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžI ALAMAYACAKLAR VE DAVA AÇAMAYACAKLAR

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n örgütlü olduÄŸu Yücel Boru fabrikasÄ±nda iÅŸçilere 6 maaÅŸ teÅŸvik veriliyor. Ancak iÅŸçiler kendi isteÄŸi ile çÄ±ktÄ±klarÄ± için iÅŸsizlik maaÅŸÄ±ndan faydalanamayacak. Uzun süreli çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler en az 8 ay boyunca iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alacaklardÄ±. Ä°ÅŸçiler kendi isteÄŸi ile çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için iÅŸe iade davasÄ±, kötü niyet tazminatÄ± gibi davalar da açÄ±p tazminat alamayacaklar.

KORMETAL’DE 17 Ä°ÅžÇÄ° KAPININ ÖNÜNE KONULDU

Ä°stanbul AvcÄ±lar’da kurulu bulunan ve jant üretimi yapan Kormetal fabrikasÄ±nda patron kriz gerekçesiyle 17 iÅŸçiyi kapÄ±nÄ±n önüne koydu. Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu fabrikada iÅŸçiler, sendikanÄ±n iÅŸten atmalar karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmamasÄ±na tepkili.

1978 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da alüminyum ve zamak parça üretimi ile yola çÄ±kan Kormetal, 1986 yÄ±lÄ±nda hafif alaÅŸÄ±mlÄ± jant üretim tesisini de bünyesine ekleyerek, gerek yurt içinde, gerekse yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tanÄ±nan Kormetal jantlarÄ± üretiyor. Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu fabrikada geçtiÄŸimiz hafta gece vardiyasÄ±na giden 17 iÅŸçi, iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilerek kapÄ±dan geri çevrildi. Patronun iÅŸten çÄ±karmalara gerekçe olarak “ben malzemeyi dolar üzerinden alÄ±yorum” ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden iÅŸçiler, iÅŸten atmalarÄ±n da devam ettiÄŸini belirtti. Örgütlü olduklarÄ± Türk Metal’in iÅŸten atmalar karÅŸÄ±sÄ±nda bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, sendika yöneticilerine tepkili. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 18:01

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