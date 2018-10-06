KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: SÃ¶zleÅŸmeye imza atan damat koltuÄŸunda oturacak mÄ±?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a McKinsey'le yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n iptalini sordu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, EskiÅŸehir’de Zübeyde HanÄ±m Kültür Merkezi'nde YenikuÅŸak Köy Enstitüleri DerneÄŸince düzenlenen etkinlikte konuÅŸtu, Türkiye tarihinde köy enstitülerinin "eÄŸitim" denildiÄŸinde akla gelen ilk kurumsal yapÄ± olduÄŸunu söyledi.

KonuÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n KÄ±zÄ±lcahamam’da kendini hedef alan açÄ±klamalarÄ±na yanÄ±t veren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ekonomiyi bilmediÄŸi yönündeki ifadelere ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

“Benim için 'Türkiye'de bir defa kriz yok. Ekonomi öÄŸren.' diyor. Ben ekonomiyi öÄŸreneceÄŸim, Türkiye'de krizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ondan öÄŸrenmiÅŸ olacaÄŸÄ±m. Allah'Ä±n hikmetine bakÄ±n, 16 dakika önce de aynÄ± ErdoÄŸan, 'Özel sektörümüzün bu krizi fÄ±rsata çevirecek maharete sahip olduÄŸuna inanÄ±yorum.' diyor. Kendi içinde kendisini yalanlayan bir adama Allah aÅŸkÄ±na ben ne diyeyim?”

‘VATANDAÅžIN MUTFAÄžI YANIYOR’

Krizin görülmesi için vatandaÅŸÄ±n mutfaÄŸÄ±na bakmanÄ±n yeterli olduÄŸunu söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “VatandaÅŸÄ±n mutfaÄŸÄ±nda yangÄ±n var ve sen 'Kriz yok.' diyorsun. Sarayda kriz yok, doÄŸrudur. Sarayda bir milimlik bile ekonomik kriz yok ama vatandaÅŸÄ±n mutfaÄŸÄ± yanÄ±yor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KRÄ°Z FIRSATÇILIÄžI ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

ErdoÄŸan'Ä±n, “Her kriz, beraberinde birçok fÄ±rsatÄ± da doÄŸurur” açÄ±klamasÄ±na da tepki gösteren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

“Bu, son derece doÄŸru bir laf. Dolarla ihale alanlar, bir sefer büyük bir fÄ±rsat. Dolarla ihaleyi alÄ±rken dolar 3 liraydÄ± ÅŸimdi 6 lira. OturduÄŸu yerde yüzde 100 kazandÄ±. DoÄŸru söylüyor, fÄ±rsata çevirdi. Dolarla köprü geçiÅŸi fiyatlarÄ± var. Otoyollar, köprüler, tüp geçitler, dolar endeksli. Onlar da köÅŸeyi döndü. Dolar yükseldikçe onlar da vatandaÅŸtan daha fazla para alÄ±yor. Dolarla garanti verilenler var. BunlarÄ±n da keyfi yerinde, bunlar da krizi fÄ±rsata çevirdi. 'Biz yurt dÄ±ÅŸÄ±na yatÄ±rÄ±mcÄ± çekmek için gidiyoruz.' diyor. Tamamen palavra. Borç para dilenmek için Washington'a, New York'a, Berlin'e, Londra'ya, her yere gidiyorlar.”

‘MCKÄ°NSEY Ä°LE ANLAÅžMAYI BEN MÄ° YAPTIM?’

ErdoÄŸan’Ä±n ekonomik krizi dÄ±ÅŸ güçlere havale etmesini de eleÅŸtiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Bu dÄ±ÅŸ güçler bayraÄŸÄ±mÄ±za ezanÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±yormuÅŸ. Gidip McKinsey ile anlaÅŸmayÄ± ben mi yaptÄ±m? Bu anlaÅŸmayÄ± imzalarken yüzün kÄ±zarmadÄ± mÄ±? SözleÅŸmeyi iptal etmek zorunda kaldÄ±. O sözleÅŸmenin altÄ±na imza atan damat koltuÄŸunda kalacak mÄ±, kalmayacak mÄ±?” diye sordu. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ã–zel sektÃ¶r krizi fÄ±rsata Ã§evirecek maharette

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 18:03

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