Asgari Ã¼cretli saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±da alamÄ±yor

Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi Meclisi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9 ayÄ±na dair gÄ±da zehirlenmeleri ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenme raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9 ayÄ±na iliÅŸkin gÄ±da zehirlenmeleri ve iÅŸçilerin yeterli, dengeli ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesine iliÅŸkin raporunu açÄ±kladÄ±. Raporda, en az 11 bin 649 kiÅŸinin gÄ±dadan zehirlendiÄŸi ve 6 insanÄ±n da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

8 bin 177 kiÅŸinin iÅŸyerinde zehirlendiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “EÄŸitim için gönderdiÄŸimiz öÄŸrencilerimiz gerek üniversite yerleÅŸkelerinde ve gerekse yurtlarda gÄ±da zehirlenmesi geçirmiÅŸtir. 706 öÄŸrencimizin zehirlenmiÅŸ olmasÄ±, kamu kurumlarÄ±nÄ±n da özel kurumlardan farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. KÄ±ÅŸlada 54 asker, genelde 890 kiÅŸi zehirlenme vakasÄ± ile hastanede tedavi edilmiÅŸtir. 1211 vatandaÅŸÄ±mÄ±z da gÄ±da zehirlenmesi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Zehirlenme vakalarÄ±nÄ±n yüzde 70’i iÅŸyerinde gerçekleÅŸirken vakalarÄ±n yüzde 15’i kamu kurumlarÄ±nda meydana gelmiÅŸtir. FirmalarÄ±n sömürü düzeni ile hareket ederek insan beslenmesini hiçe saydÄ±klarÄ± ölümlerine neden olduklarÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r.”

Raporda, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemli bir göstergesi olan beslenmenin önemine vurgu yapÄ±larak “Yüksekten düÅŸme sonucu sakat kalan bir çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ±n ifadesi ÅŸu ÅŸekilde ‘bugün öÄŸlen yemek gelmedi.’ Bunu çok sÄ±k duyarÄ±z ancak düÅŸmeyle baÄŸÄ±nÄ± belki kurmuyoruz. YapÄ±lmayan ya da yetersiz ve dengesiz yapÄ±lmÄ±ÅŸ kahvaltÄ±nÄ±n zihinsel ve bedensel konsantrasyonu etkilediÄŸi yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardan biliniyor” denildi.

Asgari ücretin net olarak 1603,12 TL olduÄŸu düÅŸünülünce bir iÅŸçi ve ailesinin yeterli, dengeli ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi için gÄ±daya eriÅŸim hakkÄ±nÄ±n nasÄ±l engellendiÄŸinin de ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n avurgu yapÄ±lan açÄ±klamada, “GÄ±daya eriÅŸim hakkÄ± beslenme açÄ±sÄ±ndan ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± ifade edecektir. Peki bu kadar düÅŸük gelir düzeyiyle bunun olabilirliÄŸi var mÄ±dÄ±r? Sömürü düzeninin; beslenmedeki rolünü daha fazla incelersek zehirlenmelerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z. Zehirlenme; zehirli maddenin veya maddelerin vücuda girmesi sonucunda kiÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmasÄ±dÄ±r. SaÄŸlÄ±klÄ± gÄ±daya ulaÅŸma hakkÄ±mÄ±za örgütlenerek sahip çÄ±kabiliriz.” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:49

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