OtobÃ¼ste 'yayÄ±larak oturma' diyen 2 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±

Ankaraâ€™da Ali Osman A. isimli bir kiÅŸi, otobÃ¼ste kendini yayÄ±larak oturmamasÄ± konusunda uyaran 2 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±.

Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilçesinde belediye otobüsünde Ali Osman A., kendisini 'yayÄ±larak oturma' diye uyaran 2 kiÅŸiyi bÄ±çakla yaraladÄ±. Otobüsteki kameraya yansÄ±yan olayÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AltÄ±ndaÄŸ'da geçen PerÅŸembe, hareket halindeki belediye otobüsünde A.A. ve F.A. adlÄ± erkek yolcu, koltuklardan birinde oturan Ali Osman A.'yÄ± yayÄ±larak oturmamasÄ± yönünde uyardÄ±. Ali Osman A. kendisini uyaran kiÅŸilere tepki gösterdi, ardÄ±ndan ise taraflar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma daha sonra kavgaya dönüÅŸtü. Ali Osman A. üzerindeki bÄ±çakla iki kiÅŸiyi yaraladÄ±. Sürücüyü de bÄ±çakla tehdit ederek aracÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± açtÄ±ran Ali Osman A., araçtan inip kaçtÄ±.

Bu sÄ±rada yaralÄ±lar sürücüye, “Bizi çabuk hastaneye götür” diye baÄŸÄ±rdÄ±. Otobüs sürücüsü güzergâhÄ± deÄŸiÅŸtirerek kan kaybeden A.A. ile F.A.'yÄ± Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nin acil servisine götürdü.

Otobüsteki kameraya yansÄ±yan olayÄ±n ardÄ±ndan, kaçan Ali Osman A.'nÄ±n yakalanmasÄ± için inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. Otobüs kamerasÄ± ve bölgedeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen ekipler ÅŸüphelinin eÅŸkâlini belirledi. Ali Osman A. evinin bulunduÄŸu mahallede polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:42

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