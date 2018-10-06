Ä°nternetten taksitle gelen silahlar Ã¶lÃ¼me doymuyor

Ä°nternet Ã¼zerinden satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan silahlar nedeniyle yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlere her geÃ§en gÃ¼n yenileri ekleniyor. Umut VakfÄ±'nÄ±n verilerine gÃ¶re tablo korkunÃ§.

Ankara'da iki liselinin ölümüyle sonuçlanan feci olayda kullanÄ±lan pompalÄ± tüfeÄŸin, liseliler tarafÄ±ndan internet üzerinden satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Her ikisi de 18 yaÅŸÄ±nda olan 2 lisenin yaÅŸamlarÄ±na mal olan olayÄ±n ardÄ±ndan gözler bir kez daha internet üzerinden yapÄ±lan silah satÄ±ÅŸlarÄ± ve bireysel silahlanmaya çevrildi.

Ankara Åžentepe'de 3 Ekim günü meydana gelen olayda internette sÄ±k sÄ±k savaÅŸ oyunlarÄ± oynayan lise son sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Ömer Faruk Karakoç ile Kerem Ä°leri, Müslim Gürses ParkÄ±'na gitti. Ä°nternetten aldÄ±klarÄ± pompalÄ± tüfeÄŸi de beraberlerinde götüren liseliler savaÅŸ oyununu gerçek hayatta da oynamaya baÅŸladÄ±. Biri sipere giren diÄŸeri ateÅŸ eden liselilerin pompalÄ±sÄ±ndan çÄ±kan saçmalar parktaki bir kadÄ±na isabet etti. KadÄ±n hafif ÅŸekilde yaralanÄ±rken paniÄŸe kapÄ±lÄ±p kaçan liseliler 600 metre ilerideki bir sitenin otoparkÄ±na girdi.

POMPALIYI Ä°NTERNETTEN ALMIÅžLAR

Burada aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸan liselilerden Kerem Ä°leri, Ömer Faruk Karakoç'u vurarak öldürdükten sonra aynÄ± silahla intihar etti. Her ikisi de 2000 doÄŸumlu olan liselilerin olayda kullandÄ±klarÄ± silahÄ± internetten satÄ±n aldÄ±klarÄ± ve silahÄ±n kargoyla geldiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

HELÄ°N'Ä° ÖLDÜRDÜÄžÜ TÜFEÄžÄ° Ä°NTERNETTEN 9 TAKSÄ°TLE ALMIÅžTI

Ä°stanbul Pendik'te de geçtiÄŸimiz yÄ±l 13 Ekim günü 21 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Yetgin, bir süredir takip ettiÄŸi 17 yaÅŸÄ±ndaki lise öÄŸrencisi Helin Palandöken'i okul çÄ±kÄ±ÅŸÄ± otomatik ÅŸarjörlü av tüfeÄŸiyle vurarak öldürmüÅŸtü. YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan katil zanlÄ±sÄ± Mustafa Yetgin'in av tüfeÄŸini, internetten 800 TL'ye 9 taksitle satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kargoyla getirttiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

POMPALININ GELDÄ°ÄžÄ° KARGO PAKETÄ°NÄ° PAZARDA AÇIP, ÖLDÜRDÜ

Antalya MuratpaÅŸa Ä°lçesi'nde meydana gelen olayda da internetten 350 TL'ye kredi kartÄ±na taksitle pompalÄ± tüfek sipariÅŸi veren Ramazan KabaaÄŸaç, kargodan teslim aldÄ±ÄŸÄ± kutusunu pazarÄ±n içerisinde açtÄ±. KabaaÄŸaç, pompalÄ± tüfekle tezgahta sebze ve meyve satan Ahmet Kahya ve eÅŸi Münire Kahya'nÄ±n bulunduÄŸu standa yöneldi. TüfeÄŸi Kahya'ya doÄŸrulttuÄŸu sÄ±rada önüne eÅŸi Münire Kahya geçti. KadÄ±nÄ± eliyle ittiren Ramazan KabaaÄŸaç, 3 kez ateÅŸ etti. PazarcÄ± Ahmet Kahya, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, elindeki tüfekle kaçan Ramazan KabaaÄŸaç, polis merkezine teslim oldu. KabaaÄŸaç, ifadesinde Ahmet Kahya'yÄ±, evlenmesini engellediÄŸi için öldürdüÄŸünü söyledi.

BÄ°REYSEL SÄ°LAHLA GERÇEKLEÅžTÄ°RÄ°LEN CÄ°NAYETLERDE YÜZDE 61 ARTIÅž

Türkiye'de bireysel silahlanma, binlerce kiÅŸinin düÄŸünde halay çekerken, asker uÄŸurlamalarÄ±nda yolda yürürken, parkta oynarken, balkonda otururken, evde uyurken ölümüne neden oluyor. 2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±na kadar 1722 kiÅŸi silahla öldürülürken, bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± mücadele veren Umut VakfÄ±'nÄ±n Ocak 2018'de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± "SilahlÄ± Åžiddet Raporu" bireysel silahlÄ± olaylardaki artÄ±ÅŸÄ± gözler önüne serdi. Medyaya yansÄ±yan verilere göre hazÄ±rlanan raporda 2017 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 28, son 3 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k yüzde 61 artÄ±ÅŸla 3 bin 494 bireysel silahlÄ± olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BÄ°R YILDA 2 BÄ°N 187 KÄ°ÅžÄ° BÄ°REYSEL SÄ°LAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Yine rapora göre; 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan 3 bin 494 bireysel silahlÄ± olayda, 2 bin 187 kiÅŸi öldürülürken çoÄŸunluÄŸu aÄŸÄ±r 3 bin 529 kiÅŸi yaralandÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda Türkiye genelinde bireysel silahlÄ± 2 bin 175 olay medyaya yansÄ±rken 2016'da bu rakam yaklaÅŸÄ±k yüzde 25 artÄ±ÅŸla 2 bin 721 oldu. 2017 yÄ±lÄ±nda ise bir önceki yÄ±la göre yüzde 28, 2015'e kÄ±yasla yaklaÅŸÄ±k yüzde 61 artÄ±ÅŸla 3 bin 494 bireysel silahlÄ± olay medyaya yansÄ±dÄ±.

2017 yÄ±lÄ±nda bireysel silahlarla en çok suçun iÅŸlendiÄŸi bölge Marmara Bölgesi oldu. Toplamda 837 olayÄ±n basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± Marmara Bölgesi'nde Ä°stanbul 351 olayla en çok suçun iÅŸlendiÄŸi birinci kent . Bir önceki yÄ±l bireysel silahlarla 246 cinayetin iÅŸlendiÄŸinin basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸlenen suçlarda yüzde 43'lük artÄ±ÅŸ dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi'nde en çok cinayetin iÅŸlendiÄŸi ikinci il geçen yÄ±l 116 olayla Bursa. Bursa'yÄ± 108 cinayetle Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla TekirdaÄŸ izliyor. Sakarya'da suç oranÄ±nda dikkat çekici bir artÄ±ÅŸ olduÄŸu görülüyor. Karadeniz bölgesindeki 18 kent arasÄ±nda en çok olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kent Samsun.

2016 yÄ±lÄ±nda 166 bireysel silahlÄ± ÅŸiddetin basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± Samsun'da yüzde 21'lik artÄ±ÅŸ ile 2017 yÄ±lÄ±nda basÄ±na 201 olay yansÄ±dÄ±. Akdeniz Bölgesi'nde Adana lider olurken, Antalya ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Ege Bölgesi'nde Ä°zmir 143 olayla birinci sÄ±rada bulunuyor. Toplam 577 olayÄ±n basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ç Anadolu Bölgesi'nde Konya, 2017'de yüzde 61'lik artÄ±ÅŸla zirvede. 145 silahlÄ± ÅŸiddetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Konya'yÄ± baÅŸkent Ankara takip ediyor. 128 olayÄ±n basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ankara'da geçtiÄŸimiz yÄ±l silahlÄ± olaylarda, bireysel çatÄ±ÅŸmalar da dikkat çekici bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. GüneydoÄŸu Bölgesi'nde 2017 yÄ±lÄ±nda, 421 olay basÄ±na yansÄ±dÄ±. Gaziantep lider ve kentte her yÄ±l olaylar artÄ±yor. Gaziantep'te bir önceki yÄ±la göre yüzde 25 artÄ±ÅŸla 124 silahlÄ± ÅŸiddet olayÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±. Ä°kinci sÄ±radaki ÅžanlÄ±urfa'da da yüzde 31'lik artÄ±ÅŸla 98 olay yaÅŸandÄ±. DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde 50 olayla Malatya lider olsa da dikkat çekici artÄ±ÅŸ yüzde 350 ile Kars'ta yaÅŸandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:37

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