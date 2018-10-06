Denizli'de asbest tehlikesi: Belediye asbest tespiti yapmamÄ±ÅŸ

Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, Denizli'nin gÃ¶beÄŸindeki iki eski binanÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nda asbest Ã¶nlemi almadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Denizli’de 1970’li yÄ±llarda yapÄ±lan iki eski bina, Özel Ä°dare Ä°ÅŸhanÄ± binasÄ± ve PAÜ Hastane binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nda asbest konusunda önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. CÄ°MER’e yapÄ±lan baÅŸvuruya cevap veren Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi, 'Asbest Söküm Raporu ve Asbest Söküm Envanteri’nin belediye tarafÄ±ndan henüz talep edilmediÄŸini belirtti. Özellikle eski binalarÄ±n yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan asbest, gerekli tedbirler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nda akciÄŸer kanseri baÅŸta olmak üzere toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturuyor.

Tüm bu tehlikelere raÄŸmen asbestle ilgili Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi, önlem almÄ±yor. Bir iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER)’e yaptÄ±ÄŸÄ± bilgi edinme baÅŸvurusuna verilen cevap Denizli’de ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±ndaki bina yÄ±kÄ±mlarÄ±nÄ±n hiçbirinde asbest tespiti yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerekli teknik önlemlerin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösterdi.

BinalarÄ±n kentin tam merkezinde okul, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, hastane ve cami gibi toplu yaÅŸam alanlarÄ±nda yer almasÄ±ndan dolayÄ± halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ciddi tehlike oluÅŸturuyor. CÄ°MER’e yapÄ±lan baÅŸvuruda: “ ‘Asbestle ÇalÄ±ÅŸmalarda SaÄŸlÄ±k ve Güvenlik Önlemleri HakkÄ±nda Yönetmelik’ kapsamÄ±nda; hizmetlerin verilmesine iliÅŸkin bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Özel Ä°dare Ä°ÅŸhanÄ± binasÄ± yÄ±kÄ±m öncesi ve sÄ±rasÄ±nda; yÄ±kÄ±m alanÄ±nda ve çevresinde risk varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek için havada ve katÄ± numunede asbest lif yoÄŸunluÄŸu ölçümü yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Asbest Söküm UzmanÄ± görevlendirilmiÅŸ midir? Asbest söküm planÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?” sorularÄ±na Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi cevap verdi.

UZMAN VE RAPOR YOK

Belediyeden verilen cevapta “asbest tespitiyle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n form ile raporlanmakta olduÄŸu” belirtilerek asbest söküm uzmanÄ±nÄ±n görevlendirilmediÄŸi, asbest envanter raporu ve asbest varlÄ±ÄŸÄ± tespiti halinde ayrÄ±ca asbest söküm raporunun hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca belediyenin cevabÄ±nda: “YÄ±kÄ±m ruhsatÄ± öncesi; kiÅŸi ve/veya firmalardan asbest içeren tehlikeli maddelerin, yÄ±kÄ±m öncesi kontrollü bir ÅŸekilde uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bertaraf edilmesi amacÄ±yla çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n BüyükÅŸehir Belediye Meclis KararÄ± alÄ±nmasÄ± hususu, ilgili birimimiz tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmektedir” denilerek ÅŸimdiye kadar böyle bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kabul edildi.

PEKÄ° ASBESTLÄ° BÄ°NALAR NASIL YIKILMALI?

YÄ±kÄ±lan binalarda asbest tespit edilirse, bu binalarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda ‘Asbestle ÇalÄ±ÅŸmalarda SaÄŸlÄ±k ve Güvenlik Önlemleri HakkÄ±nda YönetmeliÄŸi’ne göre öncelikle iÅŸ planÄ± hazÄ±rlanmasÄ± gerekiyor. Plan söküm yapÄ±lacak yerdeki ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸü’ne bildiriliyor. Bu bildirimde, sökümü yapÄ±lacak asbestin türü ve miktarÄ±, yapÄ±lacak iÅŸler ve iÅŸlemler, çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±, iÅŸe baÅŸlama tarihi ve iÅŸin tahmini süresi, asbest söküm uzmanÄ± belgesi, asbest söküm çalÄ±ÅŸanÄ± belgesi bulundurulmasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca, asbest sökümünün yapÄ±lacaÄŸÄ± iÅŸyerinde yapÄ±lan risk deÄŸerlendirmesi doÄŸrultusunda, çalÄ±ÅŸanlara ve çevreye yönelik tehlikelere karÅŸÄ± önlem alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Asbest sökümü, yÄ±kÄ±mÄ±, tamir, bakÄ±m ve uzaklaÅŸtÄ±rma iÅŸlemleri sona erdiÄŸinde, iÅŸyerinde asbest tozuna maruz kalma riskinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ölçüm raporu alÄ±nÄ±yor. Bu raporda, Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Genel MüdürlüÄŸünce ya da TÜRKAK tarafÄ±ndan yetkilendirilmiÅŸ laboratuvarlardan alÄ±nabiliyor.(Denizli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:32

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