Kolej inÅŸaatÄ±nda istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 2 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Hatay'da Ã¶zel bir kolejin ek bina inÅŸaatÄ± sÄ±rasÄ±nda istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. Ä°ÅŸÃ§ilerden Fatir MurioÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 iÅŸÃ§i de yaralandÄ±.

Hatay’Ä±n Defne ilçesine baÄŸlÄ± Mengüllü Mahallesi'ndeki özel bir koleje yapÄ±lan ek bina inÅŸaatÄ±nda toprak kaymasÄ± sonucu istinat duvarÄ± çöktü. Ä°nÅŸaatta çalÄ±ÅŸan 3 iÅŸçi demir ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu toprak altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerden Fatir MurioÄŸlu'nun öldüÄŸü anlaÅŸÄ±ldÄ±. YaralÄ± kurtarÄ±lan ve isimleri açÄ±klanmayan 2 iÅŸçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:31

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