CHP'li Karaca: Menderes Nehri'nin Ã¶lmesine izin vermeyeceÄŸiz

CHP Milletvekili GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, BÃ¼yÃ¼k Menderes Nehrinde kirliliÄŸi yerinde inceledi.

Zehirli kimyasallarÄ±n bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Büyük Menderes Nehrinde kirlilik hat safhaya ulaÅŸtÄ±. Eskiden yüzülen Menderes ÅŸimdi siyah akÄ±yor ve nehirden etrafa kötü kokular yayÄ±lÄ±yor.

CHP DoÄŸa HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Büyük Menderes Nehri'ndeki son durumu yerinde incelemek üzere nehrin doÄŸduÄŸu Çal'Ä±n Akkent kasabasÄ±na gitti. VatandaÅŸlar, bölgedeki bir meyve suyu fabrikasÄ±nÄ±n atÄ±klarÄ±nÄ± nehre bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eskiden yüzdükleri Menderes’i siyah akan ve kötü kokular yayan bir hale getirdiÄŸini söyleyerek yetkililerden gerekeni yapmasÄ±nÄ± istedi.

GeçtiÄŸimiz hafta, meyve suyu fabrikasÄ±nda ÅŸikayetlerin ardÄ±ndan inceleme yapan Denizli Valisi ve Ä°l Çevre Müdürü'nün sadece fabrikanÄ±n atÄ±k tesisini gezip ve Menderes'ten deÄŸil fabrikadan örnekler alÄ±p incelediÄŸine dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca, “yayÄ±lan kokudan durmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, çamur gibi akan Menderes’teki bu kirliliÄŸe raÄŸmen Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü ekiplerinin firmada inceleme yaptÄ±k deyip hiçbir ÅŸey yok raporu vermesinin kabul edilir tarafÄ± yok”dedi.

TBMM'ye Menderes Nehri kirliliÄŸi sebeplerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve çözüm üretilmesi amacÄ±yla araÅŸtÄ±rma önergesini sunan Biçer Karaca, önümüzdeki hafta uluslararasÄ± çevre kuruluÅŸlarÄ±yla TBMM'de toplantÄ± organize ettiklerini, Menderes'in geçtiÄŸi Denizli, AydÄ±n, UÅŸak, Afyonkarahisar illerindeki tüm siyasi partilerin milletvekillerinin toplantÄ±ya davet edildiÄŸini, Menderes'i kirliliÄŸe kurban etmemek için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Denizli Valisi, Çal kaymakamÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ±, Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü, SaÄŸlÄ±k Müdürüne çaÄŸrÄ± yapan Biçer Karaca; “Numuneleri gelin Menderes’ten alÄ±n. Gerçekten atÄ±k ve kimyasalÄ±n sorumlusu iddia edilen firmaysa en aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± hep birlikte saÄŸlayalÄ±m, Menderes'i içinde çocuklarÄ±n yüzdüÄŸü, balÄ±k tutulan, verimli tarÄ±m arazilerini sulayan eski haline geri kavuÅŸturalÄ±m” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:19

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