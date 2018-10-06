Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay TÄ°Pâ€™e geÃ§ti

HDP ile seÃ§ime girerek milletvekili seÃ§ilen Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisiâ€™ne katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

24 Haziran seçimlerinde HDP ile gerçekleÅŸtirilen ittifak sonucu milletvekili seçilen Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay Kurucu Meclisi’nde yer aldÄ±klarÄ± Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’ne katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°leri Haber’de yer alan habere göre, Erkan BaÅŸ, BarÄ±ÅŸ Atay ve HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ile Sezai Temelli birlikte gerçekleÅŸtirdikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, atÄ±lan adÄ±mÄ±n bir “ayrÄ±lÄ±k” olarak tanÄ±mlanmamasÄ± gerektiÄŸini, bugüne kadar gösterilen karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dayanÄ±ÅŸmanÄ±n Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’nin resmi kuruluÅŸunun tamamlanmasÄ±yla bugünden itibaren baÅŸka bir biçimde, yeni koÅŸullara uygun yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla süreceÄŸini belirtti.

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Erkan BaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sÄ±rasÄ±yla Pervin Buldan, BarÄ±ÅŸ Atay ve Sezai Temelli de söz aldÄ±.

Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’ndeki kurucu görevlerinde kendilerini destekleyen HDP yetkililerine teÅŸekkür eden BaÅŸ, halklar arasÄ±nda düÅŸmanlÄ±k yaratacak her türlü giriÅŸimin karÅŸÄ±sÄ±nda durduklarÄ±nÄ±, TÄ°P ile HDP arasÄ±ndaki dostluÄŸun süreceÄŸini ifade etti.

HDP: BAÅžARILAR DÄ°LÄ°YORUZ

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ise iktidar ve çÄ±kar çevrelerinin her türlü ilkesiz ittifaklarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k HDP’nin Türkiye’yi özgürleÅŸtirmek isteyen geniÅŸ kesimlerle birlikte siyaset yapabilme deneyimine tanÄ±klÄ±k ettiÄŸini söyledi.

TÄ°P Kurucu Meclis üyeleri Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸlayan sürecin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± birbirini bilgilendirmeye dayalÄ± ve yapÄ±lan ittifakÄ±n ilkelerine uygun biçimde yürüdüÄŸünü, HDP milletvekili olarak seçilen Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n, seçimlerden sonra da devam eden Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’nin kuruluÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer alacaklarÄ± ve resmi düzeyde partileri kurulduktan sonra ise kendi partilerinin temsilini yerine getirmeye devam edecekleri konusunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Buldan son olarak, TÄ°P’e geçen Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay’a baÅŸarÄ±lar diledi.

TÄ°P Merkez Komitesi imzalÄ± açÄ±klamayÄ± okuyan Hatay milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay, yoÄŸun emek, özveri ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren bu sürecin sonunda Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’nin kuruluÅŸunu tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Atay, Erkan BaÅŸ ile Saray Rejimi ve sermaye egemenliÄŸine karÅŸÄ± mücadeleyi Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi üyeleri olarak sürdüreceklerini ifade etti.

TEMELLÄ°: SARAY FAÅžÄ°ZMÄ°NE KARÅžI BÄ°RLÄ°KTE MÜCADELEYÄ° BÜYÜTECEÄžÄ°Z

Son konuÅŸmayÄ± yapan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ise “Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi 53 yÄ±l sonra yeniden Meclis'te temsil edilecek. YoldaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte Saray'Ä±n faÅŸizmine karÅŸÄ± mücadelemizi birlikte yürütmeye devam edeceÄŸiz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:52

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