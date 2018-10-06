KadÄ±n cinayetinde mahkeme â€˜mÃ¼ebbetâ€™te direndi

Yerel mahkeme kadÄ±n cinayetine mÃ¼ebbet verdi, YargÄ±tay ise fazla bularak bozdu. Yerel mahkeme ise kararÄ±nda direndi.

Erzurum’da, sevgilisi HanÄ±m Ç.’yi, bÄ±çaklayarak öldüren taksi sürücüsü Lokman SerçeoÄŸlu’na, 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin verdiÄŸi ömür boyu hapis cezasÄ±, YargÄ±tay tarafÄ±ndan fazla bulunarak bozuldu. YargÄ±tay, HanÄ±m Ç.’nin sevgilisini iteklemesinin, tokat atmasÄ±nÄ±n ve hakaret etmesinin ‘haksÄ±z tahrik’ sayÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Yerel mahkeme ise kararÄ±nda direnerek, Lokman SerçeoÄŸlu’nu bir kez daha ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

KARARDA DÄ°RENME GEREKÇESÄ°

Mahkeme heyeti, kararÄ±nda direnme gerekçesini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “SanÄ±ÄŸÄ±n maktul ile buluÅŸmaya yanÄ±nda bÄ±çak olduÄŸu halde gitmesinin ve maktule karÅŸÄ± isabet ettirdiÄŸi bÄ±çak darbesinin sayÄ±sÄ± ve niteliÄŸi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda da sanÄ±ÄŸÄ±n olay yerine maktul ile konuÅŸmak amaçlÄ± deÄŸil maktulü bÄ±çaklamak amaçlÄ± gittiÄŸi mahkememizce kabul edilmiÅŸtir. SanÄ±k hakkÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±na itibar edilerek haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmasÄ± gerektiÄŸi kabul edilmesi halinde, sokak ortasÄ±nda öldürülen her kadÄ±n cinayetinde bu tip olaylarÄ±n genel olarak yakÄ±n mesafeden olayÄ± gören tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± nedeni ile sanÄ±k savunmasÄ±na itibar edilerek her sokak ortasÄ±ndaki kadÄ±n cinayetinde haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmasÄ± sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ±, bu durumunda hak ve nesafet kurallarÄ±na da aykÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. SanÄ±k hakkÄ±nda haksÄ±z tahrik hükümlerinin uygulanmamasÄ±nÄ±n isabetli olduÄŸu deÄŸerlendirilerek YargÄ±tay 1’inci Ceza Dairesinin bozma ilamÄ±na karÅŸÄ± direnilmiÅŸ olup hüküm kurulmuÅŸtur.” (Erzurum/DHA)

EylÃ¼l ayÄ±nda 45 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:26

www.evrensel.net