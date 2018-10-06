EylÃ¼l ayÄ±nda 45 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (2018)

EylÃ¼l ayÄ±nda 6 kadÄ±n, iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da alacaÄŸÄ±nÄ± olduÄŸunu bahane eden erkekler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’nun, Eylül ayÄ± raporunda erkekler tarafÄ±ndan 45 kadÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸü belirtildi. Raporda, çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddetin de devam ettiÄŸine dikkat çekildi.

Raporda, kadÄ±n cinayeti haberlerinin ÅŸikayete baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n direkt kamuya yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± ancak cinsel ÅŸiddet ve çocuk istismarÄ±nda net sayÄ±nÄ±n belirlenmesinin zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belitilerek ÅŸu ifadelere yer verildi “Ä°stanbul SözleÅŸmesi kapsamÄ±nda devletin ilgili mercilerinin tespit etmesi ve buna göre ÅŸiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekirken; söz konusu makamlar bunu yapmÄ±yor. Bizler, basÄ±na yansÄ±yan ve doÄŸrudan bize gelen baÅŸvurular halini derleyerek bir sayÄ±ya ulaÅŸÄ±p, raporumuzu hazÄ±rlÄ±yoruz. Ancak çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddet verileri açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve basÄ±na yansÄ±yan haberlerden çok daha fazla. Buna göre; 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n eylül ayÄ±nda 45 kadÄ±n öldürüldü, çocuk istismarÄ± ve cinsel ÅŸiddet devam etti.”

‘KRÄ°Z ÅžÄ°DDETÄ°N BAHANESÄ° OLAMAZ’

Ekonomik kriz bahane edilerek kadÄ±nlarÄ±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸramaya devam ettiÄŸine iÅŸaret edilen raporda, üst üste gelen zamlarÄ±n, artan iÅŸsizliÄŸin ve borçlar sonucu ekonomik krizin kadÄ±n cinayetlerinin bahanesi olarak gündeme gelmesinin kabul edilemez olduÄŸuna vurgu yapÄ±larak ÅŸöyle denildi: “Her karmaÅŸÄ±k dönemde erkekler, eÅŸiti olarak görmediÄŸi kadÄ±nlara saldÄ±rÄ±yor. Erkekler aynÄ± durumda olan hemcinslerine karÅŸÄ± hukuk yollarÄ±na baÅŸvururken, ‘alacaÄŸÄ±m vardÄ±’ diyerek kadÄ±nlarÄ± öldürüyor. Bu ay içerisinde erkekler, iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ± ve geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸi için ya da alacaÄŸÄ± olduÄŸunu bahane ederek 6 kadÄ±n cinayeti iÅŸledi. Hiçbir durum kadÄ±n cinayetinin bahanesi olamadÄ±ÄŸÄ± gibi; erkek ÅŸiddetin bahanesi de ekonomik kriz olamaz. Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n bedelini kadÄ±nlar canlarÄ±yla ödeyemez.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:19

www.evrensel.net