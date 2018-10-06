Hindistan'da domuz gribi 90 can aldÄ±

Hindistan Mumbai'de yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 90 kiÅŸi domuz gribi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Hindistan'nÄ±n Mumbai kentinde son 10 ayda domuz gribi tespit edilen 90 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yerel basÄ±ndaki haberlere göre, ocak ayÄ±ndan bu yana domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 90 kiÅŸi öldü, 30'dan fazla kiÅŸi de H1N1 virüsü ÅŸüphesiyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Domuz gribi vakalarÄ±nÄ±n kentte en çok geçen ay görüldüÄŸü, bu rakamÄ±n geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 10 arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± halka hijyen konusunda uyarÄ±da bulundu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:14

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