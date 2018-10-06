Avrupa'da kÃ¼resel Ä±sÄ±nma protestosu

FotoÄŸraf: AA

Avrupa'da kÃ¼resel Ä±sÄ±nma protestosu

    • 06 Ekim 2018 15:51

    KÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine neden olan politikalar Avrupa'nÄ±n pek Ã§ok merkezinde protesto edildi.

    Küresel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine dikkat çekmek için Avrupa'nÄ±n önemli kentlerinde eÅŸzamanlÄ± gösteriler yapÄ±ldÄ±.

    Çevreci örgütlerin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) binasÄ± önünde toplanan kalabalÄ±k, küresel Ä±sÄ±nmaya neden olan politikalar aleyhinde pankart açÄ±p, dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

    Gösteride okunan bildiride, küresel Ä±sÄ±nmaya karÅŸÄ± AB üyesi ülkelerin hükümetlerine ciddi tedbirler alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. Bildiride, "Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin önüne geçmek için acil olarak önlem almak gerektiÄŸi" belirtildi.

    Avrupa’da eÅŸ zamanlÄ± gösteriler Paris, Berlin, Lyon gibi ÅŸehirlerde de yapÄ±ldÄ±. (AA)

    FotoÄŸraf: AA

    FotoÄŸraf: AA

    FotoÄŸraf: AA

    FotoÄŸraf: AA

    FotoÄŸraf: AA

    FotoÄŸraf: AA

    FotoÄŸraf: AA

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:24
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