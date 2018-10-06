Ä°nsÃ¼lin pompasÄ±nda farkÄ± SGK neden karÅŸÄ±lamÄ±yor?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, insÃ¼lin pompalarÄ±ndaki zam nedeniyle maÄŸdur olan diyabet hastalarÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, dolarla birlikte tÄ±rmanÄ±ÅŸa geçen insülin pompalarÄ±ndaki zam nedeniyle maÄŸdur olan diyabet hastalarÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Antmen, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle verdiÄŸi önergede, vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan diyabet hastalarÄ±nÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan insülin pompasÄ±ndaki zammÄ±n hastalarÄ± ve aileleri çok zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Sorunun biran önce çözümü ve hastalarÄ±n ivedi ÅŸekilde ve ücretsiz biçimde insülin pompasÄ± almasÄ± için ne tür giriÅŸimlerde bulunulacaktÄ±r?” diye sordu.

CHP’li vekil zam nedeniyle pompadan vazgeçenlerin çocuklar da dahil olmak üzere günde 15 kez parmaklarÄ±nÄ± iÄŸneyle delip ölçüm yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Bir defaya mahsus alÄ±nan insülin pompasÄ± için vatandaÅŸlarÄ±n cebinden çÄ±kan paranÄ±n, 11 bin 600 TL'den 18 bin 215 TL'ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilmektedir. HastalarÄ±n aylÄ±k almasÄ± gereken insülin pompasÄ± aparatlarÄ±nÄ±n fiyatÄ±ysa 568 TL'den 900 TL'ye çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. SGK'nÄ±n geri ödediÄŸi miktarsa, zamma raÄŸmen aynÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle aileler kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarÄ±yla karÅŸÄ±lamaya ya da pompadan vazgeçmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Antmen’in konuyla ilgili Bakan Koca’ya ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

* Åžu anda kaç diyabet hastasÄ±nÄ±n insülin pompasÄ± almasÄ± gerekmektedir?

* Ä°nsülin pompasÄ±nÄ±n son 10 yÄ±ldaki fiyat artÄ±ÅŸÄ± nedir? Türkiye toplamda bu ve eÅŸ deÄŸer malzeme için ne kadar bütçeye ihtiyaç duymaktadÄ±r?

* HastalarÄ±n aylÄ±k almasÄ± gereken insülin pompasÄ± aparatlarÄ±nÄ±n fiyatÄ±nÄ±n 568 TL'den 900 TL’ye çÄ±kmasÄ± sonrasÄ±nda aradaki fark neden SGK tarafÄ±ndan ödenmemektedir? Yine aynÄ± ÅŸekilde bir defaya mahsus alÄ±nan insülin pompasÄ± için vatandaÅŸlarÄ±n cebinden çÄ±kan paranÄ±n, 11 bin 600 TL'den 18 bin 215 TL'ye çÄ±kmasÄ± sonrasÄ± aradaki fark neden SGK tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmamaktadÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

YÃ¼ksek dolar kuru, diyabet hastasÄ± Ã§ocuklarÄ± da vurdu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:01

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