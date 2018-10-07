Krizin psikolojik hali

Yücel SARPDERE

Yurt dışından dönen Temel’e Dursun sormuş.

“Ha uşak, sen yurt dışında ne yaptın?”

“Eğitim yaptım”

“Güzel” demiş Dursun, “ Ne eğitimi yaptın ki?”

“Psikoloji eğitimi yaptım”

Dursun pek anlayamamış;

“O nedir da?”

Temel anlatmış:

“İnsan ruhuyla ilgili… Sana şöyle izah edeyim; Sen evinde kedi besliyorsun değil mi?”

“Evet, besliyorum”

Temel devam etmiş; “Aynı zamanda evlisin”

“Evet, aynen öyledir”

“Ve senin çocukların da var”

“Hem de dört tane.”

“Karınla aran iyidir?”

“Evet, çok iyidir”

Temel birkaç saniye düşünmüş:

“Demek sen eşcinsel değilsin”

Dursun duyduklarını aktarmak ve hava atmak için doğru kahveye koşmuş, İdris’e yanaşmış:

“Ha söyle bakalım uşağım, sen evde kedi besliyor musun?”

İdris, “Hayır” demiş.

Dursun teşhisi koyuvermiş:

“Öyleyse sen tekerleksin!”

Bizim yetkililer de memleketin ekonomik durumu hakkında teşhisler koyuveriyorlar.

Kimisi kriz miriz yok diyor.

Kimisi manipülasyon diyor.

Birisi de çıktı, “Kriz psikolojiktir” deyiverdi.

İyi ki, işi Temel fıkrasına kadar götürmedi!

Dursun’a haksızlık etmeyelim yani!

***

Elektrik, doğalgaz fiyatları neredeyse iki katına yaklaştı.

Domatesi, biberi, sebzesi meyvesi iki kat zam gördü.

Kâğıt zammından ders kitapları zar zor basılıyor.

Matbaalar, gazeteler, yayınevleri, dergiler kapanıyor.

Bazı ilaçlar bulunmuyor, ya da ateş pahası.

İşletmeler kapanıyor…

En hızlı giden sektör olan otomotivde vardiya iptalleri başladı; Sektöre parça üreten işletmelerde işçi çıkartılıyor.

İcra daireleri tam mesaide…

Hâlâ, psikolojik deniyor!

Adam, arkadaşına, “Sana bir bilmece soracağım” demiş. “Kanatları var, ama uçamıyor. Petek var, ama bal yapamıyor. Bil bakalım bu nedir?”

Diğeri cevap vermiş:

“Hay ben böyle arının taaa içine edeyim!”

Ekonomi iyiyken de, alttakilerin canı çıkıyor.

Ekonomi kötü, yine alttakilerin gırtlağı sıkılıyor.

Hay ben böyle ekonominin taaa içine …..