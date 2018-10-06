CHPâ€™li Murat Emir: SÃ¶zleÅŸmenin iptal bedelini kim Ã¶deyecek?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, McKinseyâ€™le yapÄ±lan sÃ¶zleÅŸmenin iptali halinde doÄŸacak tazminatÄ± sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hükümetle ABD’li danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi McKinsey arasÄ±ndaki sözleÅŸmenin CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n talimatÄ±yla sonlandÄ±rÄ±lacak olmasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Emir, “McKinsey’le yapÄ±lan sözleÅŸmenin iptal bedelini kim ödeyecek” diye sordu.

Hükümet, Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) kapsamÄ±nda Maliyet ve DönüÅŸüm Ofisi’nin kurulacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. BakanlÄ±k temsilcilerinin de yer alacaÄŸÄ± ofis için ABD’li uluslararasÄ± yönetim ÅŸirketi McKinsey’den danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±nacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Muhalefet, ÅŸirketle iÅŸ yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Son olarak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda konuya deÄŸinerek, “Bütün bakan arkadaÅŸlarÄ±ma ‘Bunlardan fikri danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti de almayacaksÄ±nÄ±z’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” demiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi veren CHP’li Emir, McKinsey firmasÄ±yla yapÄ±lan sözleÅŸmenin tek taraflÄ± iptali sonucunda çÄ±kacak tazminatÄ±n, kim tarafÄ±ndan ödeneceÄŸini sordu.

CHP’li Emir, sözleÅŸme iptali ardÄ±ndan sözleÅŸmeden cayma bedelinin kim tarafÄ±ndan ödeneceÄŸinin belirsiz olduÄŸunu, ödenecek bu bedelin Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’a rücu edilmesini önerdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir önergesinde aÅŸaÄŸÄ±daki sorularÄ± sordu.

- Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± McKinsey firmasÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸme feshedilecek midir?

- McKinsey firmasÄ± ile yapÄ±lan sözleÅŸmenin tutarÄ± nedir? SözleÅŸmede tek taraflÄ± fesih halinde, fesih iÅŸlemini gerçekleÅŸtiren tarafÄ±n ceza ödeyeceÄŸine dair bir hüküm var mÄ±dÄ±r? Var ise bu cezanÄ±n tutarÄ± nedir?

- SözleÅŸme feshinden doÄŸan ceza, kusurlu sözleÅŸmeyi imzalayan Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’a mÄ± rücu edecektir? Yoksa ceza yine giderek yoksullaÅŸan halkÄ±mÄ±za mÄ± ödettirilecektir?

- CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n söz konusu firma ile sözleÅŸme yapÄ±lacaÄŸÄ±ndan haberi var mÄ±ydÄ±? Haberi yoksa Berat Albayrak bu anlaÅŸmaya tek baÅŸÄ±na mÄ± karar vermiÅŸtir? Durum böyle ise CumhurbaÅŸkanÄ± aldatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

- McKinsey firmasÄ±yla sözleÅŸme feshinin, söz konusu firmanÄ±n baÅŸta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olmak üzere kamunun ölçüsüz harcamalarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine gerçekleÅŸtiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ã–zel sektÃ¶r krizi fÄ±rsata Ã§evirecek maharette

SAADET LÄ°DERÄ° 300 MÄ°LYON LÄ°RA DEMÄ°ÅžTÄ°

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu geçtiÄŸimiz günlerde Meclis’e verdiÄŸi soru önergesinde danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda McKinsey firmasÄ±na 250-300 milyon liralÄ±k ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'LÄ° AÄžBABA: KAMUOYU TEPKÄ°SÄ°YLE ABD'LÄ° FÄ°RMA Ä°LE SÖZLEÅžME BÄ°TTÄ°

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, Malatya'da partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Enver Kiraz ile partililerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan AÄŸbaba, ekonomiye iliÅŸkin konuÅŸarak ÅŸöyle dedi:

“Her cümlesi bir 'manipülasyon' diyor, 'ülkemizde tekrar kriz falan yok' diyor, 'manipülasyondur' diyor. Allah aÅŸkÄ±na manipülasyon dolar neredesin sen? Domates neden iki kat arttÄ±, doÄŸalgaz elektriÄŸe neden yüzde 40 zam geldi? Enflasyon yüzde 25, 'dÄ±ÅŸ güçlerin' oyunu diyor. Her zamanki gibi 'yerlilik millilik' vurgusu yapÄ±yor. 'DÄ±ÅŸ güçler, dÄ±ÅŸ güçler' diyor. Kamuoyunun yoÄŸun tepkisi üzerine bugün Amerikan danÄ±ÅŸman firmasÄ± sözleÅŸmeyi bitiriyor. 'Bizim onlardan alacak aklÄ±mÄ±z yok' diyor. Önce devletin bütün kurumlarÄ±nÄ±, bütün devleti bir tane ÅŸirkete baÄŸlÄ±yor. Kamuoyunun yoÄŸun tepkileri üzerine bundan vazgeçtiÄŸini söylüyor. 'Bizim alacak aklÄ±mÄ±z yok' diyor. Herkes biliyor ki; dünya alem biliyor ki; bu anlaÅŸmayÄ± yapan Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r. Bu anlaÅŸmayÄ± damat yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu anlaÅŸmayÄ± yapan odur. Kamuoyunun yoÄŸun tepkileri üzerine ABD ile anlaÅŸmayÄ± bitirmiÅŸtir. BitirmiÅŸ midir, onu da bilmiyoruz. Kamuoyunun gözünü boyamak için yerlilik, millilik edebiyatÄ± yaparak bu anlaÅŸmayÄ± bitirdiÄŸini söylüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor. Ne dedi? Bu kriz baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri 'bu bir kriz deÄŸildir manipülasyondur' diyor. BakanÄ± 'Bu psikolojik bir krizdir, real bir kriz deÄŸildir' bir milletvekili de 'kriz yok' dedi. KardeÅŸi bir gün sonra 'konkordato' ilan etti. Bir baÅŸkasÄ± 'böyle bir ÅŸey yok' dedi. Damat uyandÄ± 'vallahi varmÄ±ÅŸ' dedi. 'Enflasyon yüzde 25 oldu' dedi. 'Bu dÄ±ÅŸ güçlerin ekonomimize saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r bir savaÅŸ ilanÄ±dÄ±r' dedi. 'ABD'li danÄ±ÅŸmanla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r' dedi. Uçakta gelirken Amerika'da kafasÄ±na bir taÅŸ deÄŸdi ve 'bu krizin ABD'de bir danÄ±ÅŸman firmasÄ± ile ilgisi yoktur' dedi. 'ABD'li danÄ±ÅŸman ile ilgisi yoktur' dedi.”

‘KRÄ°ZÄ°N SEBEBÄ° KABÄ°LE DEVLETÄ°’

Ekonominin bozulmasÄ±nÄ±n nedeninin tek adam yönetimi olduÄŸunu öne süren AÄŸbaba, “Ekonominin bozulmasÄ±nÄ±n sebebi Türkiye'yi kabine ile deÄŸil, kabile ile yönetmektendir. BakÄ±n damadÄ± ne, ekonomi bakanÄ±. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n tamamÄ± eÅŸ, dost, akraba cumhuriyeti gibi, muz cumhuriyeti gibi. Rektöründen bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±na, bakanÄ±ndan, müsteÅŸarÄ±na, büyükelçisine kadar bir muz cumhuriyeti gibi. Akraba devletine, kabile devletine çevrildi" dedi. (DHA)

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ã–zel sektÃ¶r krizi fÄ±rsata Ã§evirecek maharette

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 17:10

www.evrensel.net