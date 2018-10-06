150 yÄ±l sonra gÃ¶rÃ¼len 'kandamlasÄ±' bitkisi korumaya altÄ±nda

Giresun ve GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de 150 yÄ±l aradan sonra yeniden gÃ¶rÃ¼len endemik 'kandamlasÄ±' bitkisi iÃ§in koruma planÄ± hazÄ±rlandÄ±.

Giresun ve GümüÅŸhane'de, 1867 yÄ±lÄ±nda tespit edilerek Türkiye endemik türü literatüre giren 'kandamlasÄ±' bitkisi, 150 yÄ±l aradan sonra geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda Giresun'da yeniden görüldü. Zehirli kimyasal alkaloid içerdiÄŸi için dünyada tÄ±bbi aromatik bitkiler listesinde yer alan bitki için koruma eylem planÄ± hazÄ±rlandÄ±.

Giresun'un Åžebinkarahisar ilçesi ile GümüÅŸhane kÄ±rsalÄ±nda, 1867 yÄ±lÄ±nda Rus doÄŸa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafÄ±ndan tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlasÄ±' bitkisi, o tarihten sonra kayda alÄ±namadÄ±. Yörede 'horozgülü' ve 'sarÄ±daÄŸgülü' olarak varlÄ±ÄŸÄ± bilinen bitki, 150 yÄ±l aradan sonra geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda, Samsun Ondokuz MayÄ±s Üniversitesi Biyoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Ali Kandemir öncülüÄŸündeki bir ekip tarafÄ±ndan tespit edildi. Zehirli kimyasal alkaloid içerdiÄŸi için dünyada tÄ±bbi aromatik bitkiler listesinde yer alan tür için, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Giresun Åžube MüdürlüÄŸü, koruma eylem planÄ± hazÄ±rladÄ±. 'SarÄ± DaÄŸ Gülü Tür Koruma Eylem PlanÄ±’ çalÄ±ÅŸtayÄ±yla bitki ile ilgili koruma planlarÄ± belirlendi. Bitkinin görüldüÄŸü alanlar izlenecek, çeÅŸitli koruma tedbirleri uygulanacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 15:43

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