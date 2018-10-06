Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in 4 partiden ortak Ã§alÄ±ÅŸma

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi konusunda CHP, HDP, MHP, ve Ä°YÄ° Partinin ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi Meclis gÃ¼ndemine geldi.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi konusunda mecliste CHP, HDP, MHP, ve Ä°YÄ° Parti’nin ortak bir çalÄ±ÅŸma yürütmesi gündemde.

HDP Ä°stanbul Milletvekili Ali KenanoÄŸlu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi konusunda CHP, HDP, MHP, ve Ä°YÄ° Partinin ortak bir çalÄ±ÅŸma yürütmesi Meclis gündemine geldi. Bu amaçla, öncelikle konunun SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunda görüÅŸülüp ortaklaÅŸmasÄ± hedefleniyor. AKP’nin yasanÄ±n çÄ±kmasÄ±na onay vermemesi ve kanun teklifinde ortaklaÅŸmamasÄ± durumunda dahi diÄŸer partilerin meclisteki çoÄŸunluk sayÄ±larÄ±nÄ± kullanarak yasanÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlamalarÄ± mümkün olduÄŸunu belirten KenanoÄŸlu hedeflenenin de bu olduÄŸunu ifade etti.

KenanoÄŸlu, bu amaçla önümüzdeki günlerde komisyonun toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve yasanÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda ortaklaÅŸma yollarÄ± üzerine istiÅŸareler yapÄ±lÄ±p, ortaklaÅŸa sunulacak kanun teklifi metninin görüÅŸüleceÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi; “Biz HDP Milletvekilleri olarak konuyu takip etmeye, EYT maÄŸdurlarÄ±nÄ±n maÄŸduriyetini gidermeye ve konuyla ilgili geliÅŸmeleri kamuoyu ile paylaÅŸmaya devam edeceÄŸiz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 15:39

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