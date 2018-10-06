Rus askeri kargo gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

FotoÄŸraf: AA

Rus askeri kargo gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

    • 06 Ekim 2018 15:05

    Rusyaâ€™ya ait askeri kargo gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti. Geminin rotasÄ± hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

    Rusya donanmasÄ±na ait kargo gemisi Çanakkale BoÄŸazÄ±'ndan geçti.

    AlÄ±nan bilgiye göre, saat 12.00'de Marmara Denizi yönünden boÄŸaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, 14.20'de Çanakkale önlerine ulaÅŸtÄ±.

    Ege Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceÄŸi liman hakkÄ±nda bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurlarÄ± eÅŸlik etti. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 15:09
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