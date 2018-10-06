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FotoÄŸraf: AA
Rus askeri kargo gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
06 Ekim 2018 15:05
Rusyaâ€™ya ait askeri kargo gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti. Geminin rotasÄ± hakkÄ±nda bilgi verilmedi.
Rusya donanmasÄ±na ait kargo gemisi Çanakkale BoÄŸazÄ±'ndan geçti.
AlÄ±nan bilgiye göre, saat 12.00'de Marmara Denizi yönünden boÄŸaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, 14.20'de Çanakkale önlerine ulaÅŸtÄ±.
Ege Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceÄŸi liman hakkÄ±nda bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurlarÄ± eÅŸlik etti. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 15:09
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