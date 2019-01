Mevzubahis vatansa zamlar teferruat…

Adnan GERGER

Usta şair Nazım Hikmet “Taranta-Babu’ya Sekizinci Mektup” başlıklı şiirinde ne diyordu? “Mussolini çok konuşuyor Taranta-Babu / Çok korktuğu için/ Çok konuşuyor!”

Ama dar gelirli insanlar aynı Mussolini gibi konuşmuyor, üstelik gerçekten korkuyorlar ama yine de yüksek perdeden konuşmuyor. Belki karınlarından içlerinden konuşuyorlar ama sesleri çıkmıyor. Belki bu yüzden onları kimse duymuyor, tınmıyor, ciddiye almıyor? Peki niye suskunlar? Çünkü haksızlar?

Çünkü biraz seslerini çıkartabilseler, birazcık yüksek sesle konuşmayı becerebilseler, biraz onları duyabilsem biliyorum ki onların da gündemi zam, biliyorum ki söz dönüp dolaşacak sağanağa dönüşen zam yağmuruna gelecek... Yok, ona bu kadar zam gelmiş yok buna bu kadar zam gelmiş? Bu kadar zam olur muymuş? Pazarda her şey ateş pahasıymış, ekmek bile... Neymiş, ekmeğin hem gramajını küçültmüşler hem de yüzde 25 oranında zam yapmışlar. Kış geliyor, kış gelmeden elektriğe doğalgaza yapılan gizli zamlardan sonra açık açık yeniden zam yapılacağı söyleniyormuş da bu kış insanlar donsunlar mıymış? Bu kadarı da fazlaymış... Yıllık enflasyon yüzde 24.52, üretici enflasyonu yüzde 46 olmuş? Yok, bu enflasyon oranı da en iyimser oranmış, gerçek enflasyon bu da değilmiş... Hadi canım siz de... Madem öyle, açık açık konuşun. Böyle deyince de boyunlarını büküyorlar, ellerini öne bağlıyorlar ve başlarını öne eğiyorlar. Tısss... Niye? Çünkü haksızlar...

İnsanların sesi kulağı olan, bu insanların yerine konuşan pek muhterem medyanın bu zam bombardımanını vülgarize ederek sevimli bir şekilde göstermelerine de seslerini çıkarmıyorlar. Niye? Çünkü haksızlar...

Haksızlar çünkü hani, siyasi parti liderlerinin seçim meydanlarında, en zor zamanlarda yıllardan bu yana başvurdukları bir dil pelesengi var ya, “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır...” diye... İşte bu nedenle haksızlar. Bu zamlar da elbet bu vatan için, bu vatan evlatları için, bu zamlar bu halk için, kendileri için yapılıyor. Onların ve bu vatanın geleceği için yapılıyor. Bu vatanın ayakta durması için... Zaten her şey vatan için değil mi? Her şey vatan için... Her şey vatan için... Her şey vatan için... Üç kere sayılacak say...

Elhak öyle…

Niye elhak öyle? Anlatayım…

Yedi düvel birleşmiş kardeşim, bu ülkeye ekonomik olarak saldırıyor. Ama bu ülkeyi zinhar yıkamayacaklar. Kimsenin gücü yetmeyecek... Türkiye çok büyük bir ülke... Potansiyeli müthiş. Teknolojide, bilimde, eğitimde, sağlıkta, turizmde diğer tüm ülkeleri korkutuyor. Diğer ülkelerin elleri ayakları titriyor. Asıl neden bu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında ne diyordu? Diyordu ki:

“Türkiye çok güçlü çok büyük potansiyeliyle dünyadaki bir elin parmakları kadar çok nadir ülkelerden biri. Tehdit ve saldırılar bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. İhracat ve ithalat dengesi lehe doğru gelişiyor. Artık birçok daha güçlü bir kapasiteye, dışarıya daha az bağımlı bir rekabet avantajı olan Türkiye haline geliyoruz. Türkiye bölgedeki konumu itibariyle özel sektör ve kaynak çeşitliliği itibarıyla bölgedeki tek ülke. Turizmde dünyada en hızlı büyüyen ülkeyiz.”

Gördünüz mü? Haksız mıymışım? Bu kadar da zam olsun. İğneden ipliğe hem de fahiş fiyatla zam gelsin. Varsın olsun. Halkın alım gücü sıfırlanıyormuş, yok oluyormuş. Ne olacak ki? Büyüyoruz, gelişiyoruz ya... Bu zamları gündeme getirmenin ne anlamı var ki? Şimdi sırası mı? Sonra piyasadaki zamların fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyat hareketlerinin de algı değil harbiden zam olduğu da sonunda anlaşılmış. Eeee daha ne istiyoruz ki Allah’tan. Yapılan bu zamlar köküne kadar gerçek zammış işte... Bu da nihayetinde ortaya çıktı. Geriye bir şey kalmadı.

Son günlerde en çok gündemde olan zamlardan birisi ekmek, diğeri elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar...

Uzun olmadı, daha birkaç hafta önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın toplantısında demiyor muydu? “Fakirin fukaranın ekmeğini bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok.”

Sonra ne oldu? Şimdi ‘milli duruş’ sergileyeceği söylenen marketler yılbaşını beklemeden, hem de fırından yeni çıkmış ekmek gibi bu basın açıklamasının üzerinde buharı tüterken hoop zam yaptılar... Hop hop lastik zam, bendeki zamdan kimseden yok... Şimdi marketler, fırıncılar, uncular lastik topla oynar gibi zam yaparak milli duruşlarından vaz mı geçtiler? Yooo... Kim diyebilir ki zam yapmak milli duruş değil. Öyle diyenin alnını karışlarım.

Halkın gözümüz korktu dediği ve en önemli zam başlığı olarak değerlendirdiği bir diğer zam da elektrik ve doğalgaza gelen zam... Artık sayaçların döndüğü gibi faturaların da her ay otomatiğe bağlanmış gibi artıyorsa ne olmuş yani? Evet, bir yıl içerisinde konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 39, sanayi elektriğine ise yüzde 59 oranında zam yapılmışsa bunda kimin suçu var ki? Kış geliyor, yani konutlarda kullanılan doğalgaza da son bir yılda yüzde 34 zam olmasın da asgari ücrete mi olsun, SSK’lının , Bağ-Kur’lunun emekli maaşı mı yüzde 34 artsın.

Sonra bu zamlar yokmuş gibi yaşamanın başka nedenleri de var, elbette.

Birincisi bu zamlar halka bütün dertlerini unutturuyor. Hak- hukuk, giyim kuşam, eğlence-meğlence, aşk-meşk, ilaç-milaç kimin umurunda?

İkincisi Bakan Berat Albayrak 3 Ekim günü NTV’deki yayınında da McKinsey tartışmalarıyla ilgili, aynen “Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz... Dedikoduyla vatandaşımız zihnini teslim etmesin...” diyordu.

Belki de halkımız Bakan Albayrak’ın bu söyleyeceklerini önceden tahmin edip de susmuştur. Evet, dedikodu da adamın aklını başından alır. İnsanlar sırf dedikodu olmasın diye bu zamlardan habersizmiş gibi yaşıyordur zahar, kim bilir? Hem bizim halkımız dedikoduyu hiç sevmez. Neye gerek konuşmak? Adamın başı maşı belaya girer. Hem ne demiştik: “Mevzubahis vatansa zamlar teferruattır...”