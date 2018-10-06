Azez'de patlama: 5 Ã¶lÃ¼, 27 yaralÄ±

Suriye'nin Azez kentinde bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Patlamada 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 27 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kilis'in karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Suriye'nin Azez kentinde saat 13.45 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduÄŸu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrasÄ± her tarafÄ± alevler kapladÄ±. PatlamanÄ±n bombalÄ± araçla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, olayda 5 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 27 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Bomba yüklü aracÄ±n infilak etmesiyle bölgedeki akaryakÄ±t bidonlarÄ±nÄ±n da alev aldÄ±ÄŸÄ±, bunun da patlamanÄ±n ÅŸiddetini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Patlamada yaralananlar ambulans ve araçlarla Azez'deki hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olan biri çocuk, 2 kiÅŸi ise ambulansla Kilis'e sevk edildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:07

www.evrensel.net