F oturumunda genel af tasarÄ±sÄ±na tepki

İHD İstanbul Şubesi’nin hasta tutukluların serbest bırakılması talebiyle her hafta yaptığı eylemin 341.’si gerçekleştirildi.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tarafından yapılan 341. hafta F Oturumu’nda genel af tartışmalarına değinildi. İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran, genel af tasarının yasalaşmasıyla birlikte kamuoyunda, hapishanelerin boşaltılacağı ve yerlerine muhalif kesimlerin konulacağı endişesi olduğunu söyledi.

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpusların sağlık durumuna dikkat çekmek üzere İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri tarafından yapılan F Oturumu 341. kez gerçekleşti. Cumartesi Anneleri eylemi ile birlikte engellenen F Oturumu İHD İstanbul Şubesi önünde gerçekleşti. “Hasta mahpus Nesip Aslanlılıç serbest bırakılsın” pankartlarının açıldığı eylemde basın açıklamasını, İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu.

‘MAHPUSLAR ÖLDÜRÜLEBİLECEKLERİ KAYGISIYLA YAŞIYOR’

Genel af tartışmalarına değinen Onaran, “Devlet yeni bir ‘Rahşan affı’ faciası olabilecek bir tasarı ile uğraşıyor. Bu tasarının yasalaşmasıyla birlikte kamuoyunda, hapishanelerin boşaltılacağı ve yerlerine muhalif kesimlerin konulacağı endişesi hakimdir. Çıkarılması düşünülen bu af ile yapılması planlanan yeni hapishanelerle hak savunucularına yasaklanan meydanlarla, tutuklama ve gözaltı furyasıyla birlikte, kaldırıldığı söylenen OHAL tüm kurumlarıyla devam ederek gündelik yaşantımızın her alanını etkilemektedir” dedi. Hapishanelerdeki hak ihlallerinin arttığına dikkat çeken Onaran, “Mahpuslar her an öldürülebilecekleri, aileler sevdiklerine bir daha kavuşamayacakları kaygısı ile yaşıyorlar” diye konuştu.

ENGELLİ RAPORUNA RAĞMEN TUTUKLU

Bu haftaki oturumda ağır hasta mahpus Nesip Aslankılıç'ın durumunu gündeme getiren Onaran, 2014’te tutuklanan 70 yaşındaki Aslankılıç’ın, 2 ay önce tutulduğu Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi'nden, Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Hapishanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Onaran, 2008’de açık kalp ameliyatı olduktan sonra 3 kez kalp krizi geçiren Aslankılıç’ın tam teşekküllü bir hastanede yatılı olarak tedavi görmesi gerektiğini belirtti. Onaran, Ağrı'daki tam teşekküllü bir hastaneden yüzde 65 engelli raporu alan Aslankılıç’a Adli Tıp Kurumu’ndan hapishanede kalabilir raporu verildiğini anlattı. Onaran, aynı zamanda prostat ve tansiyon hastası olan Aslankılıç’ın hapishane idaresinden talep etmesine rağmen hastalıklarına dair raporların kendisine verilmediği bilgisini verdi. Onaran, Aslankılıç’ın serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 14:50

www.evrensel.net