F oturumunda genel af tasarÄ±sÄ±na tepki

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesiâ€™nin hasta tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle her hafta yaptÄ±ÄŸÄ± eylemin 341.â€™si gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan 341. hafta F Oturumu’nda genel af tartÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinildi. Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran, genel af tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ±yla birlikte kamuoyunda, hapishanelerin boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ± ve yerlerine muhalif kesimlerin konulacaÄŸÄ± endiÅŸesi olduÄŸunu söyledi.

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna dikkat çekmek üzere Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu üyeleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan F Oturumu 341. kez gerçekleÅŸti. Cumartesi Anneleri eylemi ile birlikte engellenen F Oturumu Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi önünde gerçekleÅŸti. “Hasta mahpus Nesip AslanlÄ±lÄ±ç serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartlarÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu.

‘MAHPUSLAR ÖLDÜRÜLEBÄ°LECEKLERÄ° KAYGISIYLA YAÅžIYOR’

Genel af tartÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinen Onaran, “Devlet yeni bir ‘RahÅŸan affÄ±’ faciasÄ± olabilecek bir tasarÄ± ile uÄŸraÅŸÄ±yor. Bu tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ±yla birlikte kamuoyunda, hapishanelerin boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ± ve yerlerine muhalif kesimlerin konulacaÄŸÄ± endiÅŸesi hakimdir. ÇÄ±karÄ±lmasÄ± düÅŸünülen bu af ile yapÄ±lmasÄ± planlanan yeni hapishanelerle hak savunucularÄ±na yasaklanan meydanlarla, tutuklama ve gözaltÄ± furyasÄ±yla birlikte, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylenen OHAL tüm kurumlarÄ±yla devam ederek gündelik yaÅŸantÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nÄ± etkilemektedir” dedi. Hapishanelerdeki hak ihlallerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Onaran, “Mahpuslar her an öldürülebilecekleri, aileler sevdiklerine bir daha kavuÅŸamayacaklarÄ± kaygÄ±sÄ± ile yaÅŸÄ±yorlar” diye konuÅŸtu.

ENGELLÄ° RAPORUNA RAÄžMEN TUTUKLU

Bu haftaki oturumda aÄŸÄ±r hasta mahpus Nesip AslankÄ±lÄ±ç'Ä±n durumunu gündeme getiren Onaran, 2014’te tutuklanan 70 yaÅŸÄ±ndaki AslankÄ±lÄ±ç’Ä±n, 2 ay önce tutulduÄŸu Bolu F Tipi KapalÄ± Hapishanesi'nden, AÄŸrÄ± Patnos L Tipi KapalÄ± Hapishanesi'ne sevk edildiÄŸini söyledi. Onaran, 2008’de açÄ±k kalp ameliyatÄ± olduktan sonra 3 kez kalp krizi geçiren AslankÄ±lÄ±ç’Ä±n tam teÅŸekküllü bir hastanede yatÄ±lÄ± olarak tedavi görmesi gerektiÄŸini belirtti. Onaran, AÄŸrÄ±'daki tam teÅŸekküllü bir hastaneden yüzde 65 engelli raporu alan AslankÄ±lÄ±ç’a Adli TÄ±p Kurumu’ndan hapishanede kalabilir raporu verildiÄŸini anlattÄ±. Onaran, aynÄ± zamanda prostat ve tansiyon hastasÄ± olan AslankÄ±lÄ±ç’Ä±n hapishane idaresinden talep etmesine raÄŸmen hastalÄ±klarÄ±na dair raporlarÄ±n kendisine verilmediÄŸi bilgisini verdi. Onaran, AslankÄ±lÄ±ç’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 14:50

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