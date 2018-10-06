Amerikaâ€™nÄ±n Sesi 15 yayÄ±ncÄ±nÄ±n iÅŸine rÃ¼ÅŸvet aldÄ±klarÄ± iÃ§in son verdi

Amerikaâ€™nÄ±n Sesi, BatÄ± Afrikaâ€™daki yabancÄ± bir yetkiliden rÃ¼ÅŸvet aldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 15 yayÄ±ncÄ±nÄ±n iÅŸine son verdi.

Amerika’nÄ±n Sesi (VOA), Hausa YayÄ±n Bölümü’nde çalÄ±ÅŸan 15 yayÄ±ncÄ±nÄ±n, BatÄ± Afrika’daki yabancÄ± bir yetkiliden rüÅŸvet aldÄ±klarÄ± gerekçesiyle iÅŸlerine son verme kararÄ± aldÄ±. Bu kararÄ± haberleÅŸtiren ise yine “Amerika’nÄ±n Sesi” oldu.

VOA Genel Müdürü Amanda Bennett, görevden alma kararÄ±nÄ±, Amerika’nÄ±n Sesi’nin bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ±na gönderdiÄŸi genel bir e-postayla açÄ±kladÄ±. Bennett, açÄ±klamasÄ±nda “Federal yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, Hausa YayÄ±n Bölümü’nün yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan 15 çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± üzüntüyle bildirmek zorundayÄ±m” dedi.

Bennett kararÄ±n, “yayÄ±n bölümü çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, yayÄ±n yaptÄ±klarÄ± bölgede bir yetkiliden rüÅŸvet aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla” ilgili olarak, VOA ve Federal Genel Denetim Bürosu’nun eÅŸ zamanlÄ± yürüttüÄŸü soruÅŸturmalarÄ±n ardÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Amerika’nÄ±n Sesi’nin Afrika Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± içinde yer alan Hausa YayÄ±n Bölümü, baÅŸta Nijerya olmak üzere, Gana, Çad ve Kamerun’da her hafta 20 milyon civarÄ±nda izleyiciye ulaÅŸÄ±yor.

VOA Afrika Bölümü’nde çalÄ±ÅŸanlar soruÅŸturmanÄ±n, programlarÄ±n rüÅŸvetlerden etkilendiÄŸini gösteren bir kanÄ±ta ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ancak Genel Müdür Bennett, VOA tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan haberlerin rüÅŸvetlerden etkilenip etkilenmediÄŸi konusunda ayrÄ± bir soruÅŸturma yürütüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Bennett “EÄŸer böyle bir etki söz konusuysa, en kÄ±sa zamanda ve ÅŸeffaflÄ±k içinde gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z” dedi.

AyrÄ±ca Bennett, soruÅŸturmalarÄ± sonuna kadar destekleyen ve görevden almalar konusunda yönetimle tam bir iÅŸbirliÄŸi içinde olan Afrika Bölümü’nü de övdü. Bennett “Onlar da bizim gibi etik kurallarÄ±na baÄŸlÄ±lar ve kurallarÄ± ihlal edenlerin karÅŸÄ±sÄ±ndalar” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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