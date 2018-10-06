TÃ¼rk Arap Medya DerneÄŸinden Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±

Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuâ€™na girdikten sonra bir daha haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar sÃ¼rÃ¼yor.

Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya iliÅŸkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafÄ±ndan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Türk Arap Medya DerneÄŸinden yanÄ±t geldi. Suudi Arabistan Velihat Prensi, “Türkiye’nin Ä°stanbul baÅŸkonsolosluÄŸumuzu aramasÄ±na izin vermeye hazÄ±rÄ±z” dedi.

Türk Arap Medya DerneÄŸi, Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n önceki gün saat 13.00 sularÄ±nda girmiÅŸ olduÄŸu Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu binasÄ±ndan henüz çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü. Dernek tarafÄ±ndan yapÄ±lan son açÄ±klamada Suudi yetkililere cevap verildi. DerneÄŸe ait sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan açÄ±klamada, “SayÄ±n veliaht! Madem ki kapÄ±yÄ± bize açacaktÄ±n neden 4 gün bekledin? SayÄ±n Veliaht! Sözlerinde samimiysen kapÄ±yÄ± açtÄ±ÄŸÄ±n gibi kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± da aç!” ifadeleri yer aldÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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