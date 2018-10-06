BM, deprem ve tsunami felaketinin ardÄ±ndan Endonezya iÃ§in 50 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m planÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), deprem ve tsunami felaketinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Endonezya için 50 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m planÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basÄ±n brifinginde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, aralarÄ±nda BM kuruluÅŸlarÄ±, uluslararasÄ± sivil toplum örgütleri ve KÄ±zÄ±lay/KÄ±zÄ±lhaç federasyonlarÄ±nÄ±n olduÄŸu ‘Ä°nsani Ülke Ekibi’nin, tsunami ve deprem felaketi için 50 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m planÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

PlanÄ±n, Endonezya hükümeti ile yapÄ±lan görüÅŸmeler neticesinde baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Dujarric, “Bu plan, hükümetin önümüzdeki 3 ay boyunca 191 bin insana ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± yardÄ±mlara nasÄ±l teknik destek verileceÄŸinin de çerçevesini çiziyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, BM Endonezya YerleÅŸik Koordinatörü Anita Nirody’nin de Endonezya’nÄ±n Palu ve Dongala bölgelerindeki toprak kaymalarÄ± ve altyapÄ±da oluÅŸan hasarÄ±n, lojistik ve eriÅŸimsel zorluklara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydettiÄŸini aktardÄ±. Öte yandan, Endonezya Ulusal Afet Yönetim AjansÄ±ndan (BNPB) yapÄ±lan açÄ±klamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 571’e yükseldiÄŸi belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 14:34

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