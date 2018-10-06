FotoÄŸraf: Evrensel
Antepâ€™te kadÄ±n cinayeti: TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Antep'in Nizip ilÃ§esinde Ã–zlem U. isimli kadÄ±n, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± tarafÄ±ndan av tÃ¼feÄŸiyle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Antep'in Nizip ilçesinde bir kiÅŸi, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ±nÄ± av tüfeÄŸiyle öldürdü. AlÄ±nan bilgiye göre, KÄ±zÄ±lcakent Mahallesi’ndeki evlerinde 29 yaÅŸÄ±ndaki Özlem U., tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi tarafÄ±ndan tüfekle vuruldu.
OlayÄ±n ardÄ±ndan Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arayan Hasan U, Özlem U.’yu vurduÄŸunu ve teslim olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.
Ä°hbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin incelemesinde Özlem U'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.
Hasan U. gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 3 çocuk annesi kadÄ±nÄ±n cenazesi savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Gaziantep Adli TÄ±p morguna gönderildi.
Olay sÄ±rasÄ±nda evde bulunan çocuklarÄ±n sevgi evine gönderildiÄŸi bildirildi. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 14:27
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