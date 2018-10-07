07 Ekim 2018 03:15
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 14:30

Amazon’un sendika karşıtı taktikleri

İşçilerin sendikal girişimlerine karşı direnen Amazon'un çalışanlara gönderdiği eğitim videosunda işçiler arası birliğin nasıl bozulacağı anlatılıyor.

Amazon’un sendika karşıtı taktikleri

Amazon'un yayınladığı söz konusu videonun ekran alıntısı

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    Bryan MENEGUS
    Gizmodo.com*

    ABD’nin en büyük ikinci işvereni olan Amazon, ABD’li işçilerin sendika kurma girişimlerine karşı bugüne kadar direndi. Öyle ki, şirket bu direnişini açık etmekten bile çekinmiyor. Geçen yıl 13.7 milyar dolara satın alınan Whole Foods-Amazon şirketi tarafından geçtiğimiz haftalarda çalışanlara gönderilen 45 dakikalık eğitim videosunda işçiler arası birliğin nasıl bozulacağını anlatıyor. Gizmodo tarafından elde edilen bu videonun kayıtları, şirketin düşünce ve taktikleri hakkında bize önemli bilgiler veriyor.

    ‘SENDİKA MENFAATLERİMİZE UYGUN DEĞİL’

    Altı bölümden oluşan videonun her bir bölümde, sunucu bu videonun “sendikal örgütlenme söz konusu olduğunda başarı için ihtiyacınız olan araçları size sunmak için özel olarak hazırlanmış” olduğunu belirtiyor. Videonun anlatıcıları, gerçek dünya ortamının tipik yansıtıcısı olarak gösterilmiş. “Bizler sendika karşıtı değiliz, ama biz de tarafsız değiliz” deniyor. Tarafsızlıkların neye benzeyebileceğini açıklamak için ise videonun şu bölümü bize yardımcı olabilir: “Sendikaların olmasının müşterilerimiz, hissedarlarımız ya da en önemlisi iştirakçilerimizin menfaatleri arasında olduğuna inanmıyoruz. İş modelimiz hız, inovasyon ve müşteri takıntısı üzerine kuruludur-genellikle sendika ile ilişkili olmayan şeyler. Bu kritik odak alanlarını gözden kaçırdığımızda, herkesin iş güvenliğini tehlikeye atıyoruz: sizin, benim ve iş ortaklarının.”

    ÇALIŞMA KOŞULLARI NEDENİYLE ‘İMAJ’ KRİZİ

    Amazon’un sendika karşıtı eğitim videosu, şirketin yaşadığı imaj krizinin ortasında ortaya çıktı. Yıllardır düşük ücret ve kötü çalışma koşulları hakkındaki raporlar, yaz aylarının sonunda (Demokrat Partili) Senatör Bernie Sanders’ın şirketin destek programı kapsamında hükümetten fonu doğrudan tehdit eden bir yasa teklifi hazırlaması ile yeni safhaya ulaştı. Aynı şekilde, Amazon, depo işçilerinin, şirket tuvaletlerini kullanma özgürlüğüne sahip olduklarını ve köle olmadıklarının belirten şikayetlerini Twitter kampanyasına dönüştürmesi ve ifşa etmesi sonucu kazandığı prestijden daha fazlasını kaybetti.

    ÇALIŞANLAR ANLATIYOR

    Video boyunca Amazon şirketi, çalışanların sendika temsilciliğinden ziyade bireysel olarak patronlarına şikayette bulunabilecekleri bir “doğrudan yönetim” yapısı tercih ettiğini iddia ediyor. Bununla birlikte bir dizi depo işçisi, şikayetleri dile getirmenin intikamcı bir incelemeye ya da işten atılmaya yol açtığını, Gizmodo’ya verdikleri mülakatlarda söylüyorlar.  

     Indiana’daki eski bir Uygulama Merkezi çalışanı Gizmodo’ya “Şirket, açık kapı politikasına sahip olduğunu söylemesine rağmen, bu açık olan kapıdan geçmeye izin vermek yerine engelleniyoruz”  diyerek ekliyor: “Siz konuşan, şikayet eden biriyseniz size bir insanın yapabileceği en zor işi yaptırmaya çalışıyorlar”

    Bir başka Floridian Uygulama Merkezi çalışanı Gizmodo’ya yaptığı açıklamada ise, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un halka açık e-posta adresine düşük ücretle ilgili şikayetler gönderdiğini belirterek “yöneticiler bu e-postayı gönderdiğimden beri beni taciz ediyordu” dedi. Kısa bir süre sonra da işine son verildiği söyledi.

    Video, Ulusal İşçi İlişkileri Yasası (çalışanlara örgütlenme, kolektif eylem ve grev yapma hakkı veren 1935 sayılı kanunu ve çalışanların katılabileceği çeşitli koruma faaliyetleri) hakkında biraz bilgi sunuyor. Ancak videonun asıl can alıcı yeri dördüncü ‘Uyarı işaretleri’ bölümde başlıyor.

    ‘VİDEOLARIN SEBEBİ ÖRGÜTLÜ EMEKTEN KORKU’

    Video boyunca, yöneticilerin, işçilerin sendikalara karşı fikir beyan etmeleri teşvik ediliyor ve potansiyel örgütlenme işaretlerinin hemen insan kaynakları ve genel müdürlere iletilmesi gerektiğini öğütlüyor. Ne yazık ki, bu tür taktikler sadece Amazon’a özgü değil. Target, Lowe ve Walmart gibi şirketler son yıllarda çalışanların örgütlenmesinin önüne geçebilmek için bu tür eğitim videoları hazırlattığı için eleştirilere maruz kaldılar.

    Şimdiki Whole Foods organizatörü Gizmodo’ya şöyle konuştu: “Gerçek şu ki, (Whole Foods Market) örgütlü emekten korkuyor ve bu eğitimler videoları bu korkuyla üretiliyor” . “Özellikle takım liderlerinin, takım üyelerini nasıl manipüle edebileceklerini öğrettikleri kısımların gerçekten çok kaba olduğunu düşünüyorum. WFM kültürünün en kötü kısımlarını temsil ediyor. ”

    ‘YAŞANACAK ÜCRET’ İSTEYENE DİKKAT!

    Videoda “çözülmeye yatkın, örgütlenmeye açık olma, veya erken örgütlenme tutumu gösterme” konularında veriler bazı örnekler:

    ♦ “Yaşanacak ücret” ve “işçi temsilcisi” gibi kelimelerin kullanımı

    ♦ İmza dilekçeleri ve el ilanı dağıtımı

    ♦ İşçilerin iş arkadaşları adına kaygılarını dile getirmesi

    ♦ Sendika tişörtü, şapkası veya ceketi giymek

    ♦ Normalde birbiriyle bağlantılı olmayan işçilerin aniden samimi hale gelmesi

    ♦ Şirket politikalarına, bu politikalarının faydalarına, çalışan listelerine veya diğer şirket bilgilerine yönelik olağandışı bir ilgi gösteren işçiler

    ♦ İşyerinde artan huzursuzluk

    ‘UYARICI İŞARETLER’

    Videonun devamında yöneticilere 10 çalışanı varsayımsal olarak dinlemeleri ve onların açıklamalarının “uyarıcı işareti” mi yoksa “masum etkileşim” mi olduğuna karar vermeleri öneriliyor. Ve tabii ki vardiyadan sonra mola odasında dolaşanlar işçiler, vardiya listesini isteyen işçiler ya da yaşamak için gerekli ücretin olmamasından şikayet eden işçiler “uyarıcı işaretler” kategorisine düşüyor.

    Takip eden bölümlerde yöneticilere, kendilerinden daha aşağı pozisyondaki çalışanlara sendika hakkında konuştukları zaman “hemen hemen her şeyin hukuka uygun” olduğunu söylemeyi öğütlenmesi, Amazon’un açık bir şekilde örgütlenme korkusunu gösteriyor: “Yakınızdaki işyerleri sendikalı oldu diye, hiçbir zaman işyerini kapatmakla ilgili tehditlerde bulunmayın. Ama bir sendikaya sahip olmanın, işyerinin varlığını sürdürmek için nihayetinde tehdit oluşturabilecek birşey olduğu, hatta müşterilerin isteklerini karşılamak konusunda zarar verebilecek bir şey olduğunu hakkında konuşmanız gerekebilir”

    AMAZON’DAN AÇIKLAMA

    Amazon, videoda kaydı hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Gizmodo’ya eğitim videolarını düzenli olarak birçok konuda paylaşıldığını söyledi. Ardından görüşlerini istediğimiz şirket aşağıdaki açıklamayı yaptı: “Biz, çalışanlar ile direk bağlantısı olan, açık ve doğrudan bir diyalog sürdürmek için yüzlerce yöneticilerin eğitmek ve sevecen bir şekilde müşteri adına yenilikler geliştirmesine kanalları oluşturmak isterken Gizmodo’nun neden bu konuyu ele aldığını konusunda karşılık duygular içerisindeyiz. Gazetecinin, editoryal hedefine ulaşmak için videodan almış olduğu örnekler, çalışanlar için kariyer fırsatları yaratma konusundaki görüşümüzle uyuşmuyor. ABD’de, maaş ve teşvik primleri dahil olmak üzere, bizim dolum merkezlerimizde tam zamanlı bir iş için ortalama saatlik ücret, fazla mesai hariç saati 15 doların üzerindedir. Buna ek olarak, sağlık, görme problemi dış sigortası, emeklilik, cömert ebeveyn izni ve 16 binden fazla katılımcısı olan Kariyer Seçim Programı kapsamında iş geliştirme eğitimlerini de içeren bir paket sunuyoruz. Ayrıca Karşılama Merkezinde bir tur atarak bunu herkes görebilir”

    *Kısaltarak çeviren: Eren Can

    Amazon'un satın aldığı Whole Foods'un çalışanları sendikalaşıyor

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