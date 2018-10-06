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FotoÄŸraf: AA
Ardahan'da mevsimin ilk karÄ± yaÄŸdÄ±
06 Ekim 2018 14:17
Ardahan'da yÃ¼ksek kesimlere mevsimin ilk karÄ± yaÄŸdÄ±.
Bölgede gece saatlerinde düÅŸen sÄ±caklÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan Ardahan'Ä±n yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu.
Kar sebebiyle Ardahan ile Artvin arasÄ±nda yer alan 2 bin 570 rakÄ±mlÄ± Sahara DaÄŸÄ± ile Ardahan'Ä±n Sulakyurt köyü yaylasÄ± arasÄ±ndaki tepeler beyaza büründü.
UlaÅŸÄ±mda herhangi bir aksamaya yol açmayan kar dolayÄ±sÄ±yla özellikle Sahara DaÄŸÄ±'nda güzel manzaralar oluÅŸtu. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 14:22
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