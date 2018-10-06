Meral AkÅŸener: GÃ¶nderen iradenin sorgulanmasÄ± gerek

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, MHPâ€™lilerin evinin Ã¶nÃ¼nde toplanmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±nda düzenlenen ElazÄ±ÄŸ TanÄ±tÄ±m Günleri'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan AkÅŸener, evinin önündeki protestolarla ilgili soruya iliÅŸkin konuÅŸtu. AkÅŸener, “Hep kadÄ±n kimliÄŸim üzerinde tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ± konu ama esas konu o deÄŸil. Türkiye çok sert siyasi polemiklerin çok partili sisteme geçildiÄŸinden itibaren yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir ülkedir. Siyasi tarih okumuÅŸ bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ±n evinin önünde böyle bir nümayiÅŸ, böyle bir çirkinlik yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ta rahmetli Ä°smet Ä°nönü ile Celal Bayar'Ä±n polemiklerinden yola çÄ±karak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Olayda yer alan kiÅŸilerle ilgili ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AkÅŸener, “Çünkü talimat alÄ±p, gereÄŸini yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸlar. O gönderen iradedir esasÄ±nda sorgulanmasÄ± gereken. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir ülke. Yani bir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ±n evinin önünde nümayiÅŸ yapÄ±lmasÄ±... Onu kamuoyunun dikkatine bÄ±rakÄ±yorum” dedi.

‘MHP Üsküdar Ä°lçe TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?’ sorusuna da yanÄ±t veren AkÅŸener, “DoÄŸru bir karar” dedi. (AA)

AkÅŸener'in evine yÃ¼rÃ¼yen MHP ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 13:28

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