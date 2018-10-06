Irak'ta IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±larÄ±: 4 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±

Irak'Ä±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde IÅžÄ°Dâ€™in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larda 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13 kiÅŸi yaralandÄ±.

Irak ordusunda görevli YüzbaÅŸÄ± Cemal el-Halidi, IÅžÄ°D militanlarÄ±nÄ±n Musul'un güneyinde yer alan HazÄ±r ilçesine baÄŸlÄ± El-Esadiye köyüne gece baskÄ±n düzenlediÄŸini söyledi.

Halidi, baskÄ±nÄ± yapan teröristlerin köydeki 3 sivili öldürdükten sonra yakÄ±n çevrede yer alan çöl bölgelerdeki üslerine kaçtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Salahaddin’in merkezi Tikrik'te ise petrol rafinerisinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri taÅŸÄ±yan otobüsün geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda mayÄ±n patladÄ±.

Tikrit'te görevli YüzbaÅŸÄ± Numan el-Cuburi, IÅžÄ°D militanlarÄ±nÄ±n daha önce yola döÅŸediÄŸi mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu bir iÅŸçinin öldüÄŸünü, 10'unun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Irak medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, ülkenin batÄ±sÄ±ndaki Enbar'Ä±n Felluce kentinde de bomba yüklü bir araç kent merkezinde infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 13:10

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