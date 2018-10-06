Cumartesi Annelerine yine polis engeli: HDP'li HÃ¼da Kaya darbedildi

Cumartesi Anneleri’nin 706. haftada düzenlediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda HDP Milletvekili Hüda Kaya polis tarafÄ±ndan darp edildi. CHP Milletvekili Ali Åžeker ve HDP Milletvekili Garo Paylan araya girerek polisin müdahalesini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

GözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için 706 haftadÄ±r eylem yapan Cumartesi Anneleri, 6 haftadÄ±r polis müdahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. 700. haftadan itibaren Galatasaray MeydanÄ±’nda toplanmalarÄ± engellenen Cumartesi Anneleri, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde adalet talebini yinelemek için buluÅŸtu. HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Pervin Buldan, Oya Aslan, Garo Paylan ve Saruhan Oluç, CHP Milletvekilleri Sezgin TanrÄ±kulu ve Ali Åžeker ile EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel 706. haftalarÄ±nda da Cumartesi Anneleri’ni yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Ä°TÄ°RAFA RAÄžMEN ETKÄ°N SORUÅžTURMA YÜRÜTÜLMEDÄ°

Polis ablukasÄ± altÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Maside Ocak, “706. haftamÄ±za askerlerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi haberiyle girdik. Hiçbir annenin evlat acÄ±sÄ± yaÅŸamayacaÄŸÄ± bir Türkiye talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz ve barÄ±ÅŸta Ä±srar ediyoruz” dedi. AÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlallerinin sebebinin cezasÄ±zlÄ±k olduÄŸunu vurgulayan Ocak, cezasÄ±zlÄ±ÄŸa yol açan faktörlerin baÅŸÄ±nda ise zamanaÅŸÄ±mÄ± uygulamasÄ±nÄ±n geldiÄŸini söyledi. Ocak, 2 yÄ±l arayla iki evladÄ± gözaltÄ±na alÄ±narak kaybedilen ve failleri zamanaÅŸÄ±mÄ± zÄ±rhÄ±yla korunan Feriye - Osman EfeoÄŸlu’nun 26 yÄ±l önce bugün gözaltÄ±na alÄ±narak kaybedilen küçük oÄŸullarÄ± Ayhan EfeoÄŸlu için adalet istedi. YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi öÄŸrencisi Ayhan EfeoÄŸlu, 26 Ekim 1992 tarihinde Üniversite önünde sivil polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi’ne götürüldü. OÄŸullarÄ±nÄ± devletin ilgili tüm kurumlarÄ±na soran ailesine gözaltÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± cevabÄ± verildi.

2008 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sürdürülen soruÅŸturma 20 yÄ±llÄ±k zamanaÅŸÄ±mÄ± beklenmeden takipsizlik kararÄ± ile kapatÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kararÄ±na göre; Ayhan EfeoÄŸlu iÅŸkence sonucunda öldürülmüÅŸ olsa bile öldürme kastÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan zamanaÅŸÄ±mÄ± süresi 15 yÄ±la indirildi.

2011 yÄ±lÄ±nda Eski Özel Harekat Polisi Ayhan ÇarkÄ±n, Ayhan EfeoÄŸlu'nun gözaltÄ±ndayken iÅŸkence ile öldürüldüÄŸüne tanÄ±k olduÄŸunu söyledi. “Onu bizzat ellerimle gömdüm” diyen ÇarkÄ±n, Ayhan EfeoÄŸlu’nu iÅŸkence ile sorgulayan ve bedenini kaybeden polislerin isimlerini açÄ±kladÄ±. Bu itirafÄ±n ardÄ±ndan EfeoÄŸlu Ailesi’nin dosyanÄ±n yeniden açÄ±lÄ±p etkin ve baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma yapÄ±larak oÄŸullarÄ±nÄ±n gömüldüÄŸü yerin tespit edilmesi ve ceza adaletinin saÄŸlanmasÄ± talebi bugüne kadar gerçekleÅŸmedi.

‘KAYIPLARIMIZI ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z’

Ocak, EfeoÄŸlu’nun gözaltÄ±nda kaybedilmesinde sorumluluÄŸu olan tüm görevlilerin adil bir yargÄ±lama faaliyeti sonucunda cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti. Ocak ÅŸöyle devam etti: “Kaç yÄ±l geçerse geçsin kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aramaktan ve kayÄ±plarÄ±mÄ±zla buluÅŸma mekanÄ±mÄ±z olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceÄŸiz!” Ocak’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cumartesi Anneleri, “VazgeçmeyeceÄŸiz” diye slogan attÄ±.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan kitlenin yanÄ±nda duran HDP Milletvekili Hüda Kaya polisler tarafÄ±ndan darp edildi. CHP Milletvekili Ali Åžeker ve HDP Milletvekili Garo Paylan araya girerek polisin müdahalesini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Milletvekilleri Kaya’yÄ± darp eden polisler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

ErdoÄŸan Cumartesi Anneleri ve havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerini terÃ¶rist ilan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 13:51

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