TÃ¼rkiye'de yetenekli yÃ¶netmenler ve oyuncular var

BaÅŸka Sinema'nÄ±n AyvalÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi film festivalini, festivalin direktÃ¶rÃ¼ Azize Tan'la konuÅŸtuk.

C.Saffet YILMAZ

BalÄ±kesir

KuruluÅŸunun beÅŸinci yÄ±lÄ±nda BaÅŸka Sinema, AyvalÄ±k’ta bir film festivali düzenliyor. 5-10 Ekim tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸen festivalin direktörlüÄŸünü ise Azize Tan üstleniyor. Bu yÄ±l ilki yapÄ±lan festivalin önceki gün AyvalÄ±k Amfi Tiyatro’da gerçekleÅŸen açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde Nuri Bilge Ceylan’a yÄ±lÄ±n sinema yönetmeni ödülü verildi. Ödül için kendisini öneren BaÅŸka Sinema danÄ±ÅŸma kuruluna teÅŸekkür eden Nuri Bilge Ceylan yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa konuÅŸmada bu tür festivallerin önemine deÄŸindi.

BaÅŸka Sinema AyvalÄ±k Film Festivali’nin AyvalÄ±k ve AyvalÄ±klÄ±lar için büyük bir ÅŸans olduÄŸunu söyleyen Ceylan, “Çünkü kendimden de çok iyi biliyorum ki festivallerin insanÄ±n hayal gücünde deÄŸiÅŸtirici ve dönüÅŸtürücü bir gücü var. Ä°zlenilen bir film insanÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirebilir. Festivallerde ters köÅŸeye yatÄ±ran, hiç düÅŸünmediÄŸiniz anda kendinizden gizlediÄŸiniz sÄ±rlarÄ± bile sizin yüzünüze çarpan bir filmle karÅŸÄ±laÅŸmak bir anda büyük kararlar aldÄ±rabiliyor insana. Bu yüzden bu festivalin de çok önemli olduÄŸuna, bir takÄ±m gençlerin kanÄ±na gireceÄŸine, onlara bir Ä±ÅŸÄ±k göstereceÄŸine inanÄ±yorum.” dedi.

Festivalde Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a yÄ±lÄ±n sinema yönetmeni ödülü verildi (FotoÄŸraf: Evrensel)

AyvalÄ±k Film Festivalinin uzun soluklu olmasÄ±nÄ± dileyen Ceylan, “Bir iÅŸi kalÄ±cÄ± hale getirmek, baÅŸlatmaktan daha zordur. Ä°nÅŸallah uzun yÄ±llar devam eder. UmarÄ±m bu ödül de festival de aynÄ± kalÄ±cÄ±lÄ±kla devam eder” ifadelerini kullandÄ±.

AçÄ±lÄ±ÅŸ gecesinden önce BaÅŸka Sinema AyvalÄ±k Film Festivali Direktörü Azize Tan’la kÄ±sa bir sohbet gerçekleÅŸtirdik. AyvalÄ±k Film Festivali’nde geniÅŸ ve kapsayÄ±cÄ± bir programÄ±n sinemaseverleri beklediÄŸini söyleyen Tan, “Türkiye'de çok yetenekli, genç yapÄ±mcÄ±lar yönetmenler ve oyuncular var” dedi.

BaÅŸka Sinema kurulalÄ± beÅŸ yÄ±l oldu. Åžimdi de AyvalÄ±k’ta Film Festivali düzenliyor BaÅŸka Sinema’nÄ±n amacÄ± nedir?

BaÅŸka Sinema 5 yÄ±lda bir marka haline geldi. ArtÄ±k bunun üzerine ne koyabiliriz derken AyvalÄ±k Film Festivali’ni yapmaya karar verdik. BaÅŸka sinemanÄ±n kuruluÅŸ amacÄ±, sanat sinemasÄ±, yönetmen veya baÄŸÄ±msÄ±z sinema diyebileceÄŸimiz filmlerin Türkiye’de daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak ve izleyicilerle buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak.

Ticari filmler dÄ±ÅŸÄ±ndaki bu filmlerin salon bulabilmeleri ve daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n açÄ±labilmesi daha güç oluyor. O nedenle, BaÅŸka Sinema yÄ±l boyunca program yaptÄ±ÄŸÄ± 8 kentte ve 20’nin üzerinde salonla birlikte normal sinemalarda yÄ±l boyu seyircilerle buluÅŸabilmesi amacÄ± ile oluÅŸturulmuÅŸ baÄŸÄ±msÄ±z bir daÄŸÄ±tÄ±m platformu.

AyvalÄ±k Film Festivali ve gerçekleÅŸtirilecek etkinliklere iliÅŸkin bilgi verir misiniz?

Festival süresince, uluslar arasÄ± festivallerde ödüller kazanmÄ±ÅŸ baÄŸÄ±msÄ±z sinemanÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ yönetmenlerinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan filmleri yanÄ±nda sinema klasikleri ve Türkiye’den son dönem ön plana çÄ±kan 20 civarÄ±nda yapÄ±m da festivalde yer alÄ±yor. Sinema için düzenlenen dört farklÄ± mekanda izleyicilerle buluÅŸacak bu filmler yanÄ±nda panel ve söyleÅŸiler de gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Ma’adra BinasÄ±, Vural SinemasÄ±, Sanat FabrikasÄ± ve Belediye Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleÅŸecek gösterimler yanÄ±nda AyvalÄ±k ve Cunda’nÄ±n çeÅŸitli mekanlarÄ±nda açÄ±k hava gösterimleri de yapÄ±lacak.

Ababay VakfÄ±, yÄ±lÄ±n yönetmeni ödülünü bu yÄ±l ilk kez AyvalÄ±k’ta vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. DileÄŸimiz bu ödülü bir geleneÄŸe dönüÅŸtürmek. Türkiye’nin yenileri BaÅŸka Sinema AyvalÄ±k Film Festivalinde yer alacak. ÖrneÄŸin, ÇaÄŸla Zencirci ve Guillaume Giovenett’in yaptÄ±klarÄ± Sibel, Mahmut FazlÄ± CoÅŸkun’un Anons, Banu SÄ±vacÄ±’nÄ±n Güvercin ve Gülcan Keltek’in deneysel belgeseli Gulyabani festival süresince izleyeceÄŸimiz filmlerden birkaçÄ± olacak. DiÄŸer yandan dünya sinemalarÄ±ndan Burning, Le LÄ±vre D’image, En Guarre ve WhÄ±tney gibi yapÄ±tlar da festival süresince izleyicilerle buluÅŸacak.

‘SANATA BAKIÅž AÇISI GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

Ülkemizde film yapmanÄ±n zorluklarÄ± sizce neler?

Ben her zaman, zor zamanlarÄ±n kültür-sanat alanÄ±nda bir patlamaya neden olacaÄŸÄ±na inanmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. Bence Türkiye'de çok yetenekli, genç yapÄ±mcÄ±lar yönetmenler ve oyuncular var. Ancak film yapÄ±mÄ± eskiye göre biraz daha zorlaÅŸtÄ±. Bunun yanÄ±nda dijitalleÅŸmenin getirdiÄŸi bir takÄ±m olanaklar da var. DolayÄ±sÄ±yla daha hÄ±zlÄ± hareket edebilmek de olasÄ±. ArtÄ±k yeni jenerasyon yapÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z dünya ile daha sÄ±kÄ± iliÅŸkiler içerisindeler. Türkiye’de sanata bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye daha çok önem vermemiz gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±ndayÄ±m. Daha çocuk yaÅŸtan baÅŸlayarak önlerine konulan eseri nasÄ±l okuyacaklarÄ± konusunda anlatmak gerekiyor. Bu nedenle AyvalÄ±k Film Festivali içerisinde ayrÄ± bir bölümümüz olacak. Sadece çocuk filmleri göstermekle kalmayÄ±p çocuklara sinemayÄ± öÄŸrenecekleri eÄŸlenceli atölyeler düzenledik. AslÄ±nda çoÄŸu zaman oldukça iyi filmler çekiliyor. Ama zaman zaman kitlelere ulaÅŸmasÄ±nda ve dünya sinemalarÄ±yla buluÅŸmasÄ±nda zorluklar var.

Nuri Bilge Ceylan, festivale katÄ±lan gençlerle fotoÄŸraf çektirdi (FotoÄŸraf: BaÅŸka Sinema basÄ±n bülteni)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 15:12

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