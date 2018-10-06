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FotoÄŸraf: Bahattin Albayrak/DHA
Adana'da kamyon ile iÅŸÃ§i servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 8 yaralÄ±
06 Ekim 2018 11:37
Adana YÃ¼reÄŸirâ€™de kamyonla iÅŸÃ§i servisinin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Adana'nÄ±n merkez YüreÄŸir ilçesinde kamyon ile iÅŸçi servisinin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Celalettin Kahraman idaresindeki 01 BOC 92 plakalÄ± kamyon, YakapÄ±nar Mahallesi'nden karayoluna çÄ±kan Devlet Ünlü'nün kullandÄ±ÄŸÄ± 01 S 0196 plakalÄ± iÅŸçi taÅŸÄ±yan minibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, sürücüler ile devrilen servisteki 6 iÅŸçi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaza öncesi minibüsün ana yola çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve çarpÄ±ÅŸma sonucu devrilip sürüklenmesi bir iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. (Adana/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:40
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