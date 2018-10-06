Rusya Ä°dlibâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n hedefini aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mihail Bogdanov: Moskovaâ€™nÄ±n Ä°dlib ile ilgili Ã¼midi silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakmayan terÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mihail Bogdanov, Rus haber ajansÄ± Ria Novosti’ye Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Moskova’nÄ±n Ä°dlib ile ilgili tüm anlaÅŸmalarÄ±n hayata geçirilmesini ümit ettiÄŸini söyleyen Bogdanov, “Temaslar devam ediyor ve biz Türk partnerlerimiz ile 17 Eylül’de varÄ±lan anlaÅŸmalar gereÄŸince çalÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. Ankara ile sÄ±kÄ± temasta olan askerlerimiz ile detaylarÄ± kesinleÅŸtirmek gerek. Ben çalÄ±ÅŸmanÄ±n ilerlediÄŸini düÅŸünüyorum, Soçi’de memorandumda belirtilen her ÅŸeyin uygulanmasÄ±nÄ± ümit edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

Bogdanov UluslararasÄ± ÇaÄŸdaÅŸ Diyalog forumunda verdiÄŸi röportajda, Ä°dlib anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n geçici karakterde olduÄŸunu ve bunlarÄ±n kesin hedefinin Suriye’de ve özellikle Ä°dlib bölgesinde terör kaynaÄŸÄ±nÄ±n yok edilmesi ve ülkenin birliÄŸinin, egemenliÄŸinin ve toprak bütünlüÄŸünün saÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Bogdanov, “SilahlarÄ±nÄ± bÄ±rakmayan teröristlerin tutuklanmalarÄ± veya etkisiz hale getirilmeleri gerekiyor. Bu Rusya tarafÄ± ve Åžam’Ä±n yasal yönetimi baÅŸta olmak üzere bizim bazÄ± partnerlerimiz tarafÄ±ndan kesin bir dille söylendi” dedi. (Moskova/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:37

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