Tuvaletini yapmak isterken 150 metreden yuvarlandÄ±

Bursaâ€™da baraj kÄ±yÄ±sÄ±nda tuvaletini yapmak isteyen bir kiÅŸi 150 metre yÃ¼ksekten yuvarlandÄ±.

Bursa'da baraj kÄ±yÄ±sÄ±nda tuvaletini yapmak isteyen Vedat S. (52), yaklaÅŸÄ±k 150 metre yükseklikten yuvarlandÄ±. AÄŸaçlar sayesinde baraja düÅŸmekten kurtulan Vedat S.’nin vücudunun çeÅŸitli yerlerinde kÄ±rÄ±klar oluÅŸtu.

Olay, dün gece Bursa-Keles karayolu DoÄŸancÄ± BarajÄ±'nda meydana geldi. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte alkol almak için DoÄŸancÄ± BarajÄ± kenarÄ±na gelen Vedat S., tuvaletini yapmak için baraj gölü kenarÄ±na gitti. Bu sÄ±rada dengesini kaybeden Vedat S., uçuruma yuvarlandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 150 metre yuvarlanÄ±p, aÄŸaçlara çarparak göle düÅŸmekten kurtulan Vedat S.'nin düÅŸtüÄŸünü fark eden arkadaÅŸlarÄ±, yardÄ±ma koÅŸtu. Vedat S.'yi kendi çabalarÄ±yla çÄ±karamayan arkadaÅŸlarÄ±, jandarmaya haber verdi. Ä°hbar üzerine bölgeye Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. YaklaÅŸÄ±k 2 saatlik çalÄ±ÅŸmayla sedye ve halat yardÄ±mÄ±yla Vedat S. kurtarÄ±ldÄ±.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Vedat S.'nin, vücudunda kÄ±rÄ±klarÄ±n olduÄŸu, hayati tehlikesi bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 10:44

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