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AdÄ±yaman'da gÄ±da zehirlenmesi iddiasÄ±
AdÄ±yaman Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan 21 lise Ã¶ÄŸrencisi, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
AdÄ±yaman’da Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasÄ±yla 21 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan AdÄ±yaman Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan 21 lise öÄŸrencisi, sabah erken saatlerde mide bulantÄ±sÄ± ve baÅŸ dönmesi ÅŸikayetiyle kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
GÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle tedavi altÄ±na alÄ±nan öÄŸrencilerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.
Pansiyon Müdürü Abdulkerim IÅŸÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, öÄŸrencilerin bulunduÄŸu hastanelere gidip ziyaret ettiÄŸini, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu ve gün içerisinde taburcu edileceklerini söyledi.
ÖÄŸrencilerin dün akÅŸam makarna ve yayla çorbasÄ± yediklerini ifade eden IÅŸÄ±k, “ÖÄŸrencilerin dÄ±ÅŸarÄ±dan yedikleri yemekten zehirlendiÄŸini düÅŸünüyorum. Toplam 240 öÄŸrencimiz bulunuyor. Tahliller sonucu öÄŸrencilerin durumu netleÅŸecektir” iddiasÄ±nda bulundu. (AdÄ±yaman/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 10:13