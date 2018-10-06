Ä°ÅŸÃ§ilerin avukatÄ±: Tutuklamalar iktidarÄ±n kararÄ±

Avukat Necdet Okcan, 3. HavalimanÄ±â€™nda 33 iÅŸÃ§i ve Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Karabulut'un tutuklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±'nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talebiyle eylem yaptÄ±klarÄ± için 33 iÅŸçi ve Devrimci YapÄ± Ä°ÅŸleri SendikasÄ± (Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut tutuklandÄ±. Åžu ana kadar 404 iÅŸçi hakkÄ±nda GaziosmanpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gözaltÄ± kararÄ± verildi. Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve iÅŸçilerin avukatlarÄ±ndan Necdet Okcan, tutuklamalarÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± ve keyfi olduÄŸunu söyledi.

‘TUTUKLANMALARI POLÄ°TÄ°K’

Ä°ÅŸçilerin, kötü çalÄ±ÅŸma ve barÄ±nma koÅŸullarÄ± ile birçok olumsuzluÄŸa tepki gösterdiÄŸini ifade eden Okcan, “Bu tepki iÅŸçilerin yasalardan, uluslararasÄ± haklarÄ±ndan kaynaklanan bir tepki iken jandarma baskÄ±sÄ±yla TOMA'larla, gaz ile bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Ä°ktidarÄ±n talimatÄ±yla bu yapÄ±ldÄ±. Bu ÅŸekilde iÅŸçi temsilcilerini, sendika yöneticilerini, iÅŸçileri boÅŸ iddialarla savcÄ±lÄ±ÄŸa ve hakimliklere sevk ederek tutukladÄ±lar. Sanal algÄ± yaratÄ±lÄ±p, kriminalize edilerek toplum nezdinde, sonradan tutukluyorlar. Bu tutuklamalarÄ±n hiçbiri hukuki nedenlerle deÄŸil, tamamen politik, iktidarÄ±n talimatÄ±yla verilmiÅŸ bir karardÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

'404 Ä°ÅžÇÄ° HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERÄ°LDÄ°'

Bugüne kadar 404 iÅŸçi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildiÄŸini hatÄ±rlatan Okcan, ÅŸöyle devam etti:

“BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± daha sonra emniyet ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla; bu tür baskÄ±larla iÅŸçilere gözdaÄŸÄ± veriyorlar. Ä°ÅŸçiler üzerinde bir tehdit oluÅŸturuyorlar. Bundan sonra hangi iÅŸçi sendikaya üye olur, hangi iÅŸçi hakkÄ±nÄ± arar? Hem iÅŸten atÄ±lacak, hem tutuklanacak... Geçim derdi içerisinde olan iÅŸçi, bu bedel ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ne yapacak?” (Ä°stanbul/MA)

3. havalimanÄ±nda 6 iÅŸÃ§i daha tutuklandÄ±, sendika baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 10:05

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