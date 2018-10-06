DeÄŸiÅŸen ders kitaplarÄ±nda kadÄ±na yer yok

Yenilenen mÃ¼fredat doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan ders kitaplarÄ±nda kadÄ±nÄ±n toplumsal yaÅŸamda yeri yok, annelik ve namus kavramlarÄ±na vurgu yapÄ±lÄ±yor.

Elif Ekin SALTIK

Ä°stanbul

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± EÄŸitim DerneÄŸi, 2017-2018 EÄŸitim ÖÄŸretim yÄ±lÄ±nda yenilenen müfredat doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan ders kitaplarÄ± ile bir önceki eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda kullanÄ±lan ders kitaplarÄ± arasÄ±nda sekülerizm ve toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusundaki farklÄ±lÄ±klarÄ±, "DeÄŸiÅŸen Ders KitaplarÄ±nda Sekülerizm ve Toplumsal Cinsiyet EÅŸitliÄŸi" araÅŸtÄ±rmasÄ±yla raporlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Dr. Canan Aratemur Çimen ve Dr. Sezen Bayhan’Ä±n eleÅŸtirel söylem analizi yöntemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, 2017-2018 EÄŸitim ÖÄŸretim YÄ±lÄ±nda yenilenen müfredat doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan ders kitaplarÄ± ile bir önceki eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda kullanÄ±lan ders kitaplarÄ± arasÄ±nda sekülerizm ve toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda farklÄ±lÄ±klar olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, varsa bu farklÄ±lÄ±klarÄ±n neler olduÄŸunu anlamayÄ± amaçlayarak hazÄ±rlandÄ±.

2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda basÄ±lan kitaplardan analiz edilmek üzere ilkokul için 4 kitap, ortaokul için 6 kitap ve lise için 6 kitap olmak üzere toplam 16 ders kitabÄ± seçildi.

NAMUS GERÄ° DÖNDÜ

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n toplumsal cinsiyet bölümündeki bulgularÄ±nda, kadÄ±nlarÄ±n görünürlülüÄŸünün azaldÄ±ÄŸÄ±, aile içi iÅŸ bölümünde cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ hayatÄ± ve mesleklerde toplumsal cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve örtük söylemlerde cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiliyor. AraÅŸtÄ±rmada tespit edilen bir diÄŸer nokta da tarih yazÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n rolü. Bu rolünün yer aldÄ±ÄŸÄ± bölümlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, kadÄ±nlarÄ± siyasi otorite ve güç sahibi pozisyonlarda temsil eden bölümlerin çÄ±karÄ±lmasÄ±, kadÄ±n-erkek eÅŸitliÄŸine ve kadÄ±n haklarÄ±na dair ifadelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve namus kelimesinin geri dönüÅŸü, kadÄ±nlarÄ±n görünürlülüÄŸünün azalmasÄ±nda etkili.

KADIN SADECE ANNE

2017 yÄ±lÄ±nda deÄŸer odaklÄ± olduÄŸu vurgulanan yeni bir müfredata göre yazÄ±lan ders kitaplarÄ±nda pozitivist bilim anlayÄ±ÅŸÄ±na ve evrensel deÄŸerlere daha mesafeli söylemler kullanÄ±lÄ±yor.

KadÄ±n temsiline dair olumlu anlatÄ±mlar 2017 9. sÄ±nÄ±f ders kitabÄ±ndan çoÄŸunlukla çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. 9. sÄ±nÄ±f 2016 tarih ders kitabÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ± siyasi güç ve otorite olarak temsil eden ifadeler, kadÄ±n-erkek eÅŸitliÄŸine dair vurgu, kadÄ±n haklarÄ±na dair ifadeler ve tanrÄ±çalar ders kitabÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±yor. Kitapta yetkisini tanrÄ±dan alan eril bir hükümdar vurgusu baskÄ±n.

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ± toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda da olumlu bir tablo ortaya koymuyor. 2016 ve 2017 yÄ±lÄ± 1. sÄ±nÄ±f Türkçe ders kitaplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± analizinde yeni kitapta yer alan metin ve görsellerde toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸine yönelik herhangi olumlu bir örnek bulunamadÄ±.

9. sÄ±nÄ±f tarih kitabÄ±nda kurgulanan kadÄ±nlÄ±k, ev kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± içeren bir annelik. Cumhuriyetin modernleÅŸme simgesi olarak konumlandÄ±rÄ±lan modern giyimli, bakÄ±mlÄ± ve eÄŸitimli orta sÄ±nÄ±f bir kadÄ±nlÄ±k kurgusu yerini, muhafazakar görünümlü bir anne ve ev kadÄ±nÄ±na bÄ±rakÄ±yor.

AÄ°LE Ä°ÇÄ° Ä°Åž BÖLÜMÜNDE CÄ°NSÄ°YET AYRIMCILIÄžI

Ders kitaplarÄ±nda kullanÄ±lan metinler ve görseller karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± olarak incelendiÄŸinde, yenilenen 1. sÄ±nÄ±f Türkçe ders kitabÄ±ndaki içeriklerde hem bir önceki kitaba, hem de diÄŸer ders kitaplarÄ±na göre daha fazla cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± içeren öÄŸelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± söylenebilir. 2017 yÄ±lÄ± 1. sÄ±nÄ±f Türkçe ders kitabÄ±nda baÅŸlangÄ±ç metni olan “Odam Lokanta” (s.15) hikayesi ile ilk sayfalardan itibaren cinsiyete dayalÄ± geleneksel rol daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Bir görselde yer alan metinde aktarÄ±lan konu, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir veri olmadÄ±ÄŸÄ± için ev kadÄ±nÄ± olduÄŸu izlenimi veren, baÅŸörtüsü ve yere kadar uzanan eteÄŸi ile tesettüre uygun bir kÄ±yafet kullanÄ±larak görselleÅŸtirilen anne ile erkek çocuÄŸu arasÄ±nda geçmekte. Bu görselde, anne kÄ±zgÄ±n bir ÅŸekilde oÄŸlunun odasÄ±nÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayet ederken, çocuk annesinden korktuÄŸunu gösteren bir yüz ifadesi ile görülüyor. Diyalogdaki cinsiyetçi söylemler anneyi evin temizliÄŸinden ve düzeninden tek sorumlu kiÅŸiymiÅŸ gibi gösterirken, annenin tek iÅŸinin temizlik ve düzen olduÄŸu mesajÄ±nÄ± veriyor.

ÇALIÅžAN KADIN KÄ°TAPLARDAN ÇIKIYOR

2016 ve 2017 yÄ±lÄ± 1. sÄ±nÄ±f Türkçe ders kitaplarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda gösterildiÄŸi görsellerin çok sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu görülüyor.

1. sÄ±nÄ±f Türkçe ders kitaplarÄ±nda erkekler ve meslekler arasÄ±ndaki iliÅŸkiye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ± kitabÄ±nda erkekler çok farklÄ± mesleklerde (reklamcÄ±, hemÅŸire, sporcu, beyaz yakalÄ±, doktor, güvenlik görevlisi, öÄŸretmen, astronot, postacÄ±) gösteriliyor.

2017 kitabÄ±nda ise erkekleri bir meslekte çalÄ±ÅŸÄ±rken gösteren hiçbir görsel kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ. 2017 yÄ±lÄ± 1. sÄ±nÄ±f Türkçe kitabÄ±nda çalÄ±ÅŸma hayatÄ± yerine çoÄŸunlukla ev ve aile hayatÄ±nÄ± vurgulayan metinler ve görseller tercih edilmiÅŸ.

2016 ve 2017 yÄ±lÄ± 5. sÄ±nÄ±f Sosyal Bilgiler ders kitaplarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmada ise mesleklerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölümlerin farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni kitapta kadÄ±nlarÄ±n bir meslek sahibi olarak gösterildiÄŸi görsellerin azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün.

2016 yÄ±lÄ± ders kitabÄ±nda kadÄ±nlar ziraat mühendisi, veteriner, gÄ±da mühendisi, aÅŸçÄ±, resepsiyonist, orman mühendisi, elektrik mühendisi, iÅŸçi gibi çok farklÄ± meslek alanlarÄ±nda görselleÅŸtiriliyor. Ama 2017 kitabÄ±nda meslek tanÄ±tÄ±mÄ± bölümünde herhangi bir kadÄ±n görseline yer verilmiyor.

DERS KÄ°TAPLARI Ä°ÇÄ°N NELER ÖNERÄ°LÄ°YOR?

AraÅŸtÄ±rma bulgularÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, ders kitaplarÄ±nÄ±n daha çoÄŸulcu ve toplumsal cinsiyet eÅŸitlikçi nitelikler taÅŸÄ±yabilmesi için sunulan deÄŸiÅŸikliklerden birkaçÄ± ÅŸöyle:

♦ Ders kitaplarÄ±ndan cinsiyete dayalÄ± iÅŸbölümü mesajÄ± veren görsel ve ifadelerin tümü çÄ±karÄ±lmalÄ±, kitaplar kadÄ±nlarla özdeÅŸleÅŸtirilen geleneksel rol kalÄ±plarÄ±nÄ± kÄ±ran içeriklerden oluÅŸmalÄ±dÄ±r.

♦ Ders kitaplarÄ±nda sadece çekirdek aile ve geniÅŸ aile temsillerine yer verilmemeli, anne veya babanÄ±n bekar olabileceÄŸi düÅŸünülerek farklÄ± aile temsilleri de yer almalÄ±dÄ±r.

♦ Ders kitaplarÄ±nda aile merkezli konu anlatÄ±mÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± azaltÄ±lmalÄ±dÄ±r.

♦ Ders kitaplarÄ±ndan cinsiyetçi terimler tamamen çÄ±karÄ±lmalÄ±, bunlarÄ±n yerine cinsiyetsiz kelimeler ve tamlamalar kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

♦ Ders kitaplarÄ±nda kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ toplumsal cinsiyet rollerini meslekler üzerinden pekiÅŸtiren görseller kullanÄ±lmamalÄ±, kadÄ±nlar ve erkekler bu kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ rolleri kÄ±rmaya yönelik farklÄ± mesleklerde temsil edilmelidir.

♦ Ä°lköÄŸretimin ilk yÄ±lÄ±ndan itibaren ders kitaplarÄ±na “Toplumsal Cinsiyet EÅŸitliÄŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi bilincini aÅŸÄ±layacak üniteler/temalar eklenmelidir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 07:51

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