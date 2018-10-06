GÃ¶lden 1500 yÄ±llÄ±k kÄ±lÄ±Ã§ Ã§Ä±kardÄ±: 'Ä°sveÃ§â€™in gerÃ§ek kraliÃ§esiâ€™

Ä°sveÃ§'te 8 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu, gÃ¶lde 1500 yÄ±llÄ±k kÄ±lÄ±Ã§ buldu. Saga Nevecek, sosyal medyada 'Ä°sveÃ§'in gerÃ§ek kraliÃ§esi' ilan edildi.

Ä°sveç’te 8 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸu, bin 500 yÄ±llÄ±k kÄ±lÄ±cÄ± gömüldüÄŸü yerden çÄ±kardÄ±.

Yerel gazete Varnamo Nyheter’e konuÅŸan Saga Nevecek, “Elimde bir ÅŸey hissettim ve ilk baÅŸta sopa olduÄŸunu düÅŸündüm. Daha sonra kÄ±lÄ±ca benzediÄŸini fark ettim ve kaldÄ±rÄ±p ‘Baba bak kÄ±lÄ±ç buldum’ diye baÄŸÄ±rdÄ±m” dedi.

Temmuz ayÄ±nda yaÅŸanan ancak Vidöstern Gölü kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Tannö’de “yaz izdihamÄ±na” neden olmasÄ± endiÅŸesiyle medyaya bu hafta açÄ±klanan hadiseyi Ä°sveç Devlet Radyosu’na anlatan Nevecek, “Çok havalÄ± ve eÄŸlenceli bir his” ifadesini kullandÄ±.

Guardian'Ä±n yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre sosyal medyanÄ±n hayli hoÅŸuna giden olay sonrasÄ± Saga Nevecek’in “Ä°sveç’in kraliçesi” ilan edilip edilmeyeceÄŸine dair henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Britanya mitolojisinin en bilindik hikayelerinden biri Arthur’un ‘Excalibur’ adlÄ± kÄ±lÄ±cÄ± taÅŸtan çÄ±kararak gerçek kral olduÄŸunu ispat etmesine dayanÄ±yor. Sosyal medyada da Arthur’un ‘Excalibur’ ve ‘Göl kraliçesi’ serüvenlerine sÄ±kça atÄ±f yapÄ±ldÄ±.

‘5. YÜZYILDAN KALMA OLABÄ°LÄ°R’

Saga Nevecek’in babasÄ± Andrew, Facebook’ta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda Jönköping müzesinden uzmanlarÄ±n Viking kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±n 5. ya da 6. yüzyÄ±ldan kalma olduÄŸunu tahmin ettiklerini aktardÄ±.

Andrew, Varnamo Nyheter’e verdiÄŸi röportajda olay sÄ±rasÄ±nda Dünya KupasÄ± finalinin baÅŸlayacak olmasÄ± sebebiyle kÄ±zÄ±nÄ±n gölden çÄ±kmasÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸini söyledi.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l ABD’nin Minnesota eyaletinden Ä°sveç’e taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen ailenin komÅŸularÄ± da olayÄ± doÄŸruladÄ± ve Nevecek ailesinin ertesi gün arkeologlara haber verdiÄŸini söyledi. Müzeden Annie Rosen, “Tatildeydim ama fotoÄŸraflarÄ± görünce hemen geldim. Böylesi bir kÄ±lÄ±cÄ±n bu kadar iyi korunmuÅŸ olduÄŸuna inanmak güç” dedi.

Müzede çalÄ±ÅŸan bir baÅŸka uzman Mikael Nordström ise yerel local.se internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 85 santimlik kÄ±lÄ±ç üzerinde muhafaza çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±lÄ±cÄ±n en az 1 yÄ±l daha halk gösterimine açÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

“Buraya nasÄ±l geldi bilmiyoruz” diyen Nordström, arkeologlarÄ±n ilk baÅŸta bölgenin zengin bir soylunun mezarÄ± olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü ancak daha sonra bu fikirden vazgeçtiklerini aktardÄ±. Bölgenin bir çeÅŸit kurban merasim yeri olabileceÄŸi yönündeki araÅŸtÄ±rmalar sürüyor. Çevredeki aramalarda, yakÄ±n döneme ait bir broÅŸun da bulunduÄŸu ancak bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kayda deÄŸer bir bulgu olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 00:47

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