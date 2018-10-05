TecavÃ¼zle suÃ§lanan Kavanaugh'a kilit senatÃ¶rlerden destek

Trump'Ä±n tecavÃ¼zle suÃ§lanan YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Brett Kavanaugh'un adaylÄ±ÄŸÄ± yarÄ±n oylanacak. Oylama Ã¶ncesi kilit senatÃ¶rler, Kavanaugh'Ä± destekledi.

ABD Senatosu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n cinsel saldÄ±rÄ±larla suçlanan Yüksek Mahkeme adayÄ± YargÄ±ç Brett Kavanaugh hakkÄ±ndaki görüÅŸmelerin bitirilmesi kararÄ± aldÄ±. Kavanaugh’un adaylÄ±ÄŸÄ± yarÄ±n Senatoda oylanacak. OylamanÄ±n sonucunda kritik etkiye sahip olabilecek isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ve Demokrat Senatör Joe Manchin, Kavanaugh’un adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyeceklerini açÄ±kladÄ±.

Senatodaki Kavanaugh görüÅŸmeleri, Cumhuriyetçi Parti mensubu senatörlerin oylarÄ±yla 51'e 49 ÅŸeklinde gerçekleÅŸti. BazÄ± Cumhuriyetçi senatörler oylarÄ±nÄ±n rengini açÄ±klamaktan kaçÄ±nÄ±rken, sadece bir Cumhuriyetçi senatör Kavanaugh aleyhinde, bir Demokrat senatör de Kavanaugh lehinde oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Cumhuriyetçi Parti Senato ÇoÄŸunluk Lideri Mitch McConnell, Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili nihai oylamanÄ±n yarÄ±n Senatoda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

KAVANAUGH HAKKINDAKÄ° Ä°DDÄ°ALAR

Kavanaugh hakkÄ±nda 3 kadÄ±n cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ±nda bulundu. Ä°lk iddia Palo Alto Üniversitesi Psikoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Christina Blasey Ford’dan geldi. Ford, 1982’de Kavanaugh’un cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ford Senato Adalet Komisyonu'nda verdiÄŸi ifadede, öÄŸrencilikleri sÄ±rasÄ±nda Kavanaugh'Ä±n kendisine tecavüz etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demiÅŸti.

Komisyonda ifade veren ve "Cinsel saldÄ±rÄ± iddialarÄ± hesaplÄ± bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamalarÄ± reddetti.

Ford’dan sonra Deborah Ramirez, New Yorker dergisine konuÅŸarak Kavanaugh’un Yale Üniversitesi yurdundaki bir parti sÄ±rasÄ±nda cinsel organÄ±nÄ± yüzüne bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Julie Swetnick adlÄ± bir kadÄ±n da 1980’lerde Kavanaugh’un kendisine cinsel tacizde bulunduÄŸunu iddia etti. (DIÅž HABERLER)

Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Kavanaugh protesto edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 00:01

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