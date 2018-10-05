Kuzey Marmara Otoyolu inÅŸaatÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 2 iÅŸÃ§i yaralÄ±

FotoÄŸraf: Kocaeli Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü(AA)

Kuzey Marmara Otoyolu inÅŸaatÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 2 iÅŸÃ§i yaralÄ±

    • 05 Ekim 2018 23:31

    Ä°zmit'te Kuzey Marmara Otoyolu inÅŸaatÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi. Yaralanan 2 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Kocaeli'nin Ä°zmit ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun inÅŸaatÄ±nda meydana gelen göçükte 2 iÅŸçi yaralandÄ±.

    Durhasan Mahallesi mevkisinde yapÄ±mÄ± devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun inÅŸaatÄ±nda yaÄŸmur suyu kanalÄ± açÄ±lmasÄ± esnasÄ±nda göçük meydana geldi.

    Toprak altÄ±nda kalan ve henüz ismi öÄŸrenilemeyen 2 iÅŸçi, diÄŸer iÅŸçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.

    SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin, hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Kocaeli/AA)

    EylÃ¼l ayÄ±nda 157 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetinde can verdi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 23:37
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