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FotoÄŸraf: DHA
AKPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± partisinden ihraÃ§ edildi
05 Ekim 2018 21:47
Burdur Kemer ilÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± AKPâ€™li DurmuÅŸ Erdem partisinden ihraÃ§ edildi.
Burdur'un Kemer Ä°lçe Belediye BaÅŸkanÄ± AKP’li DurmuÅŸ Erdem, parti tüzüÄŸünün bazÄ± maddelerine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun geçen hafta aldÄ±ÄŸÄ± ihraç kararÄ± AKP Burdur Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderdi. Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ihraç kararÄ±nÄ± DurmuÅŸ Erdem'e posta yoluyla gönderdi.
DurmuÅŸ Erdem 2004 yÄ±lÄ±nda beri Kemer Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütüyordu. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 22:30
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