YÄ±kÄ±lan cami alanÄ± Katar Åžeyhiâ€™ne mi verilecek?


Ekran görüntüsü Halk TV'de yayÄ±nlanan programdan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

YÄ±kÄ±lan cami alanÄ± Katar Åžeyhiâ€™ne mi verilecek?

    • 05 Ekim 2018 21:35

    HDP Kocaeli Milletvekili Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu, Halk TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda yÄ±kÄ±lan camiyle ilgili dikkat Ã§ekici bir iddiada bulundu.

    Ä°stanbul Üsküdar KirazlÄ±tepe'de AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lan caminin bulunduÄŸu boÄŸaz manzaralÄ± alanÄ±n Katar Åžeyhi'ne verileceÄŸi iddia edildi.

    Halk TV'de ÇaÄŸlar Cilara'nÄ±n konuÄŸu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Üsküdar'da yÄ±kÄ±lan cami ile ilgili çarpÄ±cÄ± bir iddia paylaÅŸtÄ±.

    GergerlioÄŸlu, yÄ±kÄ±lan caminin bulunduÄŸu boÄŸazÄ± gören arazinin Katar Åžeyhi'ne verileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

    Katar Åžeyhi kÄ±sa bir süre önce süper lüks bir uçak hediye etmiÅŸ, muhalefet ise CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a seslenerek uçaÄŸÄ± geri iade etmesini talep etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

    ErdoÄŸan: Katar Emiri ilgilendiÄŸimizi Ã¶ÄŸrenince uÃ§aÄŸÄ± hibe etti

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 21:44
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER cami