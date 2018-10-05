YÄ±kÄ±lan cami alanÄ± Katar Åžeyhiâ€™ne mi verilecek?

HDP Kocaeli Milletvekili Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu, Halk TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda yÄ±kÄ±lan camiyle ilgili dikkat Ã§ekici bir iddiada bulundu.

Ä°stanbul Üsküdar KirazlÄ±tepe'de AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lan caminin bulunduÄŸu boÄŸaz manzaralÄ± alanÄ±n Katar Åžeyhi'ne verileceÄŸi iddia edildi.

Halk TV'de ÇaÄŸlar Cilara'nÄ±n konuÄŸu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Üsküdar'da yÄ±kÄ±lan cami ile ilgili çarpÄ±cÄ± bir iddia paylaÅŸtÄ±.

GergerlioÄŸlu, yÄ±kÄ±lan caminin bulunduÄŸu boÄŸazÄ± gören arazinin Katar Åžeyhi'ne verileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

Katar Åžeyhi kÄ±sa bir süre önce süper lüks bir uçak hediye etmiÅŸ, muhalefet ise CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a seslenerek uçaÄŸÄ± geri iade etmesini talep etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

#SonDakika - ÇarpÄ±cÄ± iddia!



"YÄ±kÄ±lan cami alanÄ± Katar Åžeyhi'ne verilecek"



Üsküdar Belediyesi'nin KirazlÄ±tepe'de yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± boÄŸaz manzaralÄ± cami alanÄ±nÄ±n Katar Åžeyhi'ne verileceÄŸi iddia edildi!



Mutlaka dinleyin ve paylaÅŸÄ±n!



Cami, Katar Åžeyhi'ne verilmek için mi yÄ±kÄ±ldÄ±? pic.twitter.com/LW5i96YQNJ — ÇaÄŸlar Cilara (@caglarcilara) 5 Ekim 2018

ErdoÄŸan: Katar Emiri ilgilendiÄŸimizi Ã¶ÄŸrenince uÃ§aÄŸÄ± hibe etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 21:44

www.evrensel.net