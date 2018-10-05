Antalya'da en iyi film Ã¶dÃ¼lÃ¼ 'ÃœÃ§ YÃ¼z'e

55. UluslararasÄ± Antalya Film Festivali'nde en iyi film Ã¶dÃ¼lÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini Jafar Panahi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± 'ÃœÃ§ YÃ¼z'e verildi.

Bu yÄ±l 55'incisi düzenlenen UluslararasÄ± Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülü, yönetmenliÄŸini Jafar Panahi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± 'Üç Yüz'ün oldu. En iyi yönetmen ödülü ise ‘Bir Aile Ä°ÅŸi’ filmi ile Kore-eda Hirokazu'nun oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü de 12 yaÅŸÄ±ndaki Zain Al Rafeea'ya gitti. En iyi kadÄ±n oyuncu ödülü ise Ayka filmindeki rolü ile Samal Yeslyamova'nÄ±n oldu.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi'nin ev sahipliÄŸinde düzenlenen, Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali UluslararasÄ± Antalya Film Festivali, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki kapanÄ±ÅŸ töreniyle sona erdi. SanatçÄ±larÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 29 Eylül'deki kortejle baÅŸlayan festival, bir hafta sürdü. Antalya'yÄ± sinema platosuna çeviren festivalin ödül töreni öncesi, beyaz perdenin yÄ±ldÄ±zlarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan geçti.

Törenin kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, sinema dolu bir haftayÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Korteje ilginin yüksek olduÄŸunu belirten Türel, “Festival filmlerinde salonlar doluydu. Filmlerle görmediÄŸimiz ülkelere gittik. 1200 konuÄŸu aÄŸÄ±rladÄ±k. 34 bin 900 kiÅŸi filmleri izledi” diye konuÅŸtu.

CEM YILMAZ ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Festivalin en dikkat çeken isimlerinin baÅŸÄ±nda gelen Cem YÄ±lmaz, iki gündür festivalde en fazla ilgiyi gören isim oldu. Festivalde sinemada 20'nci yÄ±lÄ±nÄ± dolduran Cem YÄ±lmaz'a 'YaÅŸam Boyu Onur Ödülü' verildi. YÄ±lmaz ödülünü, oyuncu Nebahat Çehre ve yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Ozan Güven'in elinden aldÄ±.

Festivalde sanatçÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses de 'Onur Ödülü' aldÄ±. Festivale katÄ±lamayan TatlÄ±ses'in ödülünü sanatçÄ± Yavuz Bingöl, Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu'nun elinden aldÄ±. Festivalin uluslararasÄ± 'onur ödülü' de ABD'li aktör Eric Roberts'a verildi.

FESTÄ°VALÄ°N EN Ä°YÄ°LERÄ°

En iyi film: Üç Yüz, Yönetmen: Jafar Panahi, (Ä°ran)

En iyi yönetmen: Kore-eda Hirokazu, Bir Aile Ä°ÅŸi (Japonya)

En iyi kadÄ±n oyuncu: Samal Yeslyamova (Ayka), Rusya, Almanya, Polonya, Kazakistan, Çin

En iyi erkek oyuncu: Zain Al Rafeea, Kafernahum (Lübnan, ABD)

Jüri Özel Ödülü: Kailash (ABD)

Behlül Dal Ödülü: 'ÇÄ±nar' (Türkiye)

Dr. Avni Tolunay Ä°zleyici Ödülü: 'Göç Mevsimi' (Kolombiya, Danimarka, Meksika)

Genç Jüri Ödülü: 'Kafernahum' (Lübnan, ABD)

En iyi film 320 bin lira, en iyi yönetmen ise 155 bin liralÄ±k para ödülünün de sahibi oldu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 22:37

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