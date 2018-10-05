Ä°srail askerleri â€˜BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ne saldÄ±rdÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

Gazze'deki BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ne dÃ¶nÃ¼k Ä°srail saldÄ±rÄ±sÄ±nda biri Ã§ocuk iki Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°srail askerlerinin, abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen barÄ±ÅŸçÄ±l ‘Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü’nde göstericilere açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu biri çocuk iki Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti, 126 Filistinli ile yaralandÄ±.

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail askerlerinin, barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilere gerçek ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile müdahale etmesi sonucu 12 yaÅŸÄ±ndaki Faris es-Sersavi ile Mahmud Ebu Seman'Ä±n (24) hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

Kudra, ayrÄ±ca 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 7'sinin durumunun ise kritik olduÄŸunu aktardÄ±.

YaralÄ±lardan 10'unun kadÄ±n, 30'unun çocuk birinin de saÄŸlÄ±k görevlisi olduÄŸunu ifade eden Kudra, iki ambulans ile tÄ±bbi hizmet çadÄ±rÄ±nÄ±n da Ä°srail askerlerince açÄ±lan ateÅŸte isabet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda ‘Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü’ adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸçÄ±l gösteriler düzenliyor.

Ä°srail askerleri ise 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden sivil halkÄ±n üzerine gerçek mermilerle ateÅŸ açÄ±yor.

Gösterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 30 Mart'tan bu yana aralarÄ±nda 34 çocuk, 2 gazetecinin de bulunduÄŸu 190'dan fazla Filistinli Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 21:24

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