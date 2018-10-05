FenerbahÃ§e'de 3 isim kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§eâ€™de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Fenerbahçe Spor Kulübü; Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’Ä±n süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SarÄ± lacivertli kulüp, sezon baÅŸÄ±ndan bu yana yaÅŸanan geliÅŸmelerin ardÄ±ndan yönetimin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme sonucunda futbol A takÄ±mÄ± teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper AÅŸçÄ± ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±rken; Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’Ä± da süresiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, “Kulübümüz, sezon baÅŸÄ±ndan bugüne kadarki geliÅŸmeler ile ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeler sonucunda; Futbol A TakÄ±mÄ±mÄ±z teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper AÅŸçÄ± ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda, Futbol A TakÄ±mÄ±mÄ±z oyuncularÄ±ndan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’Ä±n da süresiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapÄ±lanma hedefleri doÄŸrultusunda benzer inisiyatif ve tasarruflarÄ±n sürebileceÄŸini ve lüzum halinde alÄ±nan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve ÅŸekilde aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± önemle bildiririz” denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 20:50

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